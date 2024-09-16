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窮漁夫賺不到錢　一問富漁夫才知「做一事」影響致富關鍵

▲▼釣魚,捕魚,漁夫。（圖／Unsplash）

▲同樣是漁夫，打魚後的際遇卻大不同。（圖／Unsplash）

文／東篱子

每個人都追求成功，但真正的成功者卻只占少數。有人覺得疑惑，自己的勤奮程度與那些成功人士相比，應該是半斤八兩甚至猶有過之，為什麼至今未能成功？那答案很可能是這樣一個詞─機會。善於把握機會，是成功人士必備的素質之一，這就是鬼谷子所說的「因事物之會」。

現代社會中，發財致富可以說是每個人的夢想。下面這個窮漁夫和富漁夫的故事，就告訴我們在致富的過程中，時機有多麼的重要。

在海邊，生活著一個窮漁夫和一個富漁夫，兩人都以打魚為生。每天傍晚，他們都打回滿滿的一船魚，然後把魚拿到市場上去賣。可是，每次賣魚，富漁夫總比窮漁夫多賣很多錢。窮漁夫十分不解，就問富漁夫：「我們每次打回來的魚，數量和品質都差不多，但為什麼你每次都能多賣這麼多錢呢？」

富漁夫聽了哈哈大笑，回答說：「我們的魚是一樣，但我們的賣法不一樣。你每次把魚拿到市場上賣，為了賣個好價錢而遲遲不肯出手，最後魚不新鮮了，只能賤價出售。而我考察了當地很多的餐廳，總能在第一時間內把新鮮的魚出售給第一流的餐廳，所以能賣個很好的價錢。如果不幸難以脫手的話，我也會儘快半價把它們賣給二流餐館。我抓住了賣魚的最好時機，所以才能多賺很多錢啊！」窮漁夫聽了，終於明白了自己輸在哪裡。

兩個漁夫賣的是同樣的魚，可是窮漁夫每次賣的錢都比富漁夫少，原因就是他不善於抓住賣魚的時機。在企業經營也是如此，一旦商機出現，一定要當機立斷，該出手時就出手，這樣才能在競爭中佔據優勢地位。

伯納德 ·M· 巴魯克(Bernard M. Baruch)是美國著名的實業家，他在 30 歲之前就靠經營實業而成為百萬富翁了。1898 年的 7 月 3 日，巴魯克 28 歲，那天夜裡他與父母一起待在家裡。突然廣播裡傳來消息，美國海軍在聖地牙哥把西班牙船隊消滅了，這意味著美西戰爭進入尾聲，即將結束。聽到這個消息，巴魯克立即意識到，如果自己能夠在黎明前趕回紐約的辦公室，就可發一筆大財。因為這天正好是星期天，第二天就是星期一，而美國的證券交易所在星期一照例都是關門的，只有紐約的證券交易所照常營業。當時，小汽車還沒有問世，火車在夜間又停止運行。

巴魯克趕到火車站租了一列專車，終於在天亮以前趕到了紐約，當其他的投資者還在睡夢中的時候，他已經做成了幾筆大交易。就這樣，巴魯克一舉成功。巴魯克能取得這樣的成功，是因為他把握了致富的時機，並立即採取了相應的行動。

別人還在睡夢中時，他已佔據了先機。能不能夠看到商機是一回事，能不能把握商機又是另一回事。事業成功的法則，就是一看到機會立即伸手抓住，採取相應行動絕不拖延時間。路是人走出來的，越早一步走這條路，成功的目標就越早一天達到。

緊抓事物的發展機遇
【原文】是以聖人居天地之間，立身、御世、施教、揚聲、明名也，必因事物之會，觀天時之宜，因知所多所少，以此先知之，與之轉化。
【譯文】聖人居住於天地之間，立身處世，都是為了駕馭社會，教化人民，傳播學說，宣揚名聲。他們必須把握事物的發展機遇，觀察自然和社會氣候是否相宜，根據哪些方面有餘，哪些方面不足，由此做到先知其情，然後運用計謀，促進事物向有利的方面轉化。

本文擷取自布克文化出版－ 千古絕學鬼谷子：跟著謀聖學詐術，縱橫天下無敵手（讀了鬼谷子才知道，如果你遇到的是豬，你不用跟他談思想，因為他關心的是飼料！）一書。

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