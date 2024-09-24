工程師約男網友跨年狂歡　趁他酒醉昏睡兩度猥褻！遭判1年4月

▲林姓工程師邀男網友於跨年夜上酒吧喝酒狂歡，趁網友酒醉帶回家共浴，並趁其意識不清時強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓工程師於2022年邀約男網友到台北市某酒吧共度跨年夜，雙方在跨年過程中都喝了不少酒，趁男網友酒醉意識不清時帶回桃園住處，2人共浴後躺在床上，林男竟兩度趁男網友昏睡無力抗拒時，以下體在其臀部處磨蹭直至射精，對其強制猥褻得逞，事後男網友察覺憤而報警提告；桃園地院審理時，林男否認犯行，認為係兩廂情願，法官則不採信其說詞，法官審結依強制猥褻罪判處林1年4月有期徒刑，本案仍可上訴。

檢警調查，林姓男子為某公司之測試工程師，透過網路IG認識男網友，雙方為朋友關係，2022年底林邀約男網友至台北市某酒吧共度跨年夜，過程中雙方都喝了不少酒，男網友酒醉後，2人一起回到林位於桃園市住處休息，2人搭乘計程車時曾嘔吐，回到住處時，2人曾共同淋浴，淋浴後躺在床上休息。

未料林男卻於網友酒醉昏睡之際，竟於凌晨時分與上午11時許，憑藉其身形優勢，違反網友意願，不顧其口頭拒絕並以手推阻，先自後環抱側躺網友，強行將其身體翻轉為趴姿，進而在其身上，以下體磨蹭其臀部直至射精為止，對男網友強制猥褻得逞，男網友事後察覺臀部有不明黏液，直覺自己可能遭性侵，憤而質問林，事後報警提告；桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪罪嫌將林男起訴。

桃園地院審理時，被告林男矢口否認有何強制猥褻之犯行，辯稱確實有從告訴人後方以下體磨蹭直到射精共2次等行為，但都有先問其可否蹭一蹭就好，告訴人2次都有同意，甚至第1次還主動幫其打手槍等語；辯護人亦辯稱，本案僅告訴人單一指訴，欠缺補強證據，且告訴人不僅共與被告發生2次猥褻行為，更於第2次行為後留在居所1個半小時才離去，顯然2人是合意，被告無罪。

告訴人則證稱，跟被告僅是普通朋友，案發當天回到被告居所後，覺得疲累上床休息，被告就突然壓制其身體，當下曾用力掙扎、很明確的說不要，但被告仍然強制對其下體塗抹潤滑液，再以下體磨蹭其臀部，因酒後意識不清，但明顯感到被告有射精在其身上，隔日上午被告二度對其強制猥褻，之後感到極度噁心就到浴室沖洗後離開，被告事後有傳訊息道歉。

法官審酌，被告與男網友為朋友關係，僅為逞一己私慾，利用酒後同處一室，違反告訴人意願，對其為強制猥褻之犯行，嚴重侵害其身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷；被告犯後未能坦承犯行，考量被告因拒絕與男網友調解，未能獲取其諒解或實際賠償損害，告訴人亦請求從重量刑之意見，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年4月，本案仍可上訴。