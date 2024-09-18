桃市加速「一生好運卡」流程　9／25起與市民卡系統整合

▲張善政指出，為縮短「一生好運卡」發卡等待時間，9月25日起，婦幼局申辦系統將與市民卡系統整合。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（18）日主持市政會議，其中針對今年3月推出「一生好運卡」後廣受市民肯定，張善政指出，為縮短「一生好運卡」發卡等待時間，市府自9月25日起，婦幼局育兒資源網申辦系統將與市民卡系統整合，由桃市各區公所進行製卡與發卡，整體申辦流程預計可加快10個工作天以上，提升發卡效率，以造福桃市婦女朋友。

張善政表示，市府持續推動各項政策提升婦幼健康服務及照護環境，自今年10月1日起，市府凍卵營養金補助，將由原本的1萬元提高至2萬元，希望藉此降低女性朋友的凍卵負擔，打造桃園成為友善育兒之都。

市府婦幼局解釋，為簡化及縮短孕（產）媽咪申請及領取「一生好運卡」發卡流程，將自9月25日起循現行市民卡及敬老愛心卡模式，由各區公所進行製卡及發卡作業，並提供到區公所臨櫃領取或是郵寄兩種領卡方式，讓「一生好運卡」取得更便利。

婦幼局強調，考量婦女卵子數量及品質會受到年齡影響，市府提供AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）篩檢補助1000元，以鼓勵女性接受篩檢，即早瞭解自身卵巢功能，並透過專業醫師建議安排生育規劃掌握生育時機；自今年10月1日起，提高凍卵營養金補助金額至2萬元，補助第1年凍卵營養金2萬元，第2、3年各補助凍卵保存金6000元，每人最高補助3萬3000元，優於全國其他縣市，期盼協助現代女性在工作與家庭生活間取得平衡，並掌握生育選擇權。

此外，更多凍卵補助相關訊息及合約醫療機構名單及其諮詢服務電話可至桃園市政府婦幼發展局網站（網址：https://reurl.cc/0da9y6）查詢或致電市民諮詢服務熱線「1999」洽詢。