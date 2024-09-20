政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

▲桃園市長張善政18日宣布凍卵營養金補助提高到2萬元，符合條件的女性每人最高能領到3.3萬元。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

桃園市政府婦女友善再升級，為了降低女性凍卵負擔，市長張善政18日宣布，凍卵營養金補助由原本的1萬元加碼到2萬元，加上凍卵後的保存金補助，符合條件的女性最高能領3.3萬元，新制將在10月1日上路。

桃園市在去（2023）年4月17日推動凍卵營養金補助計畫，率六都之先，提供設籍桃園的25歲至40歲女性、設籍桃園市25歲以下罹癌女性，且經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群、還有符合補助對象，且已接受凍卵療程，如因身體因素無法取得卵子，都被納入輔助對象。

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而凍卵補助計畫新制為第1年有2萬元營養金，第2、3年有各補助凍卵保存金6千元，及提供AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢驗補助1千元，申請者每人最高補助3.3萬元。桃園市婦幼局表示，希望女性接受AMH篩檢，盡早了解自身卵巢功能，才能透過專業醫師建議，完善規劃生育、掌握生育好時機。

婦幼局也說明，符合條件欲申請的民眾，須攜帶切結書暨同意書、申請人之身分證正反面影本、領據、申請人金融機構存摺封面影本等資料進行辦理；詳細資訊可上桃園市政府婦幼發展局網站，和致電市民諮詢熱線1999洽詢。

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