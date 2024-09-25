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桃園觀音農場成毛孩墳場「殺犬賣狗肉」　動保處緊急救回28隻

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員於8月中旬派員稽查。（圖／桃市府動保處提供）

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員於8月中旬派員稽查。（圖／桃市府動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區某農場傳出虐殺犬隻甚至經營狗肉屠宰場情事，農場主人甚至透過媒體指控，其越南籍范姓妻子每年屠殺近百隻毛小孩，幾經勸導無效於是向動保處檢舉。桃園市動保處指出，8月接獲通報立即派員稽查並限期改善，但複查時仍未完成，9月三度會同「相信協會」現場稽查，除扣留現場28隻毛小孩並完成絕育處理後，現場違法屠宰雞隻情事也因畜牧法處分，目前全案已移送桃園地檢署偵辦，若經查證屬實，業者最高將依動保法規定處2年以下有期徒刑，併科二百萬元以下罰金。

根據媒體報導，觀音區某處農場越南籍范姓女子嫁來台灣，利用丈夫開設農場當作屠狗農場，每月收入達6位數，范女丈夫指控，范女將犬隻藏在農場後房間，如收到訂單才宰殺毛小孩，每年殘殺的毛小孩數量近百隻，因不忍妻子繼續殘殺毛小孩才向媒體爆料，也希望動保處查明真相，給枉死生靈一個公道。

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員會同警方到場蒐證。（圖／桃市府動保處提供）

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員會同警方到場蒐證。（圖／桃市府動保處提供）

桃園市動保處指出，8月12日接獲「虐殺犬隻」通報後隨即派員稽查，現場飼養環境不佳，當場責令業者限期改善，但8月底經動保處複查後仍未完成改善，動保處遂通知協力廠商「相信協會」協助其完成絕育。9月4日「相信協會」提出錄音檔證據，懷疑飼主越南籍范姓女子存在殺狗並販賣情事，動保處立即到場三度稽查，現場扣留全部28隻毛小孩，並通知「相信協會」協助絕育現場所有犬隻，另現場發現業者有違法屠宰雞隻，動保處則依違反畜牧法處分，現場屠體均已沒入。

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員於9月4日三度稽查，並將毛小孩全數扣留並完成絕育。（圖／桃市府動保處提供）

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員於9月4日三度稽查，並將毛小孩全數扣留並完成絕育。（圖／桃市府動保處提供）

動保處表示，本案已移送桃園地檢署偵辦，宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物，將依動物保護法第25條規定處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下之罰金。

動保處強調，台灣對於動物保護具高度共識，桃園市政府對於宰殺犬隻零容忍，相關行政裁罰動保處決不寬貸，目前全部犬隻已扣留並由動保處妥善安置，請社會大眾放心。

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