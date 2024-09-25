窗戶被射穿！賀錦麗造勢前夕　競選辦公室深夜遭槍擊

▲ 賀錦麗亞利桑那州競選辦公室遭到槍擊破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）位於亞利桑那州的競選辦公室深夜遭到槍擊，雖未造成人員傷亡，但對手川普近期接連遭遇暗殺企圖，且賀錦麗預計近日到亞利桑那州造勢，引發對候選人安全的憂慮，警方正著手調查。

綜合NBC等美媒，坦佩（Tempe）警方證實，23日接獲工作人員報案，稱亞利桑那州民主黨、賀錦麗競選團隊及參眾兩院競選團隊共用的辦公室窗戶遭槍擊碎裂，派員前往後確認因槍擊遭到破壞，所幸因事發在夜間，辦公室內並無人員，但仍引發安全疑慮。

事實上，這間辦公室近幾周內已經二度遭到破壞，16日午夜被人以BB彈或氣槍擊中窗戶，警方目前未逮捕任何嫌犯，動機仍在調查。

亞利桑那州民主黨主席貝哈拉諾（Yolanda Bejarano）聲明譴責，「亞利桑那州民主黨成為暴力的目標，這是非常可悲的」，「我們正與執法部門合作，確保這項威脅被嚴肅看待，並確保我們的人員工作安全。」

賀錦麗預計27日在亞利桑那州舉行造勢，將是她自8月民主黨全國代表大會上獲得提名後，第二次前往這個關鍵搖擺州，競選團隊未透露她會走訪那些城市。

民調顯示賀錦麗和川普目前在亞利桑那州打成平手，川普2016年在此擊敗柯林頓，但2020年由拜登以1.1萬票的微幅優勢勝出，為當年所有州份中差距最小的。