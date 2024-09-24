美大選章魚哥！搖擺州「餅乾民調」出爐　川普贏15%狠甩賀錦麗

▲ 麵包店用川普、賀錦麗和笑臉餅乾進行民調。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州一家麵包店自1984年以來，每逢總統大選都會製作有候選人頭像的餅乾供客人選購，幾乎每次都能命中選舉結果，堪稱「餅乾界章魚哥」，而今年截至目前的民調顯示，前總統川普支持度領先副總統賀錦麗高達15%。

根據《紐約郵報》，俄亥俄州辛辛那堤的布斯肯烘焙坊（Busken Bakery）的「餅乾民調」自1984年來幾乎每次都成功預測選舉結果，而目前最新統計顯示，川普餅乾共賣出2953塊，支持率約54%；賀錦麗則賣出2134塊，支持率為39%，代表「獨立」的笑臉餅乾則占7%。

▲ 這項民調雖不嚴謹但意外神準 。（圖／翻攝自臉書）

統計將持續至11月5日選舉當天為止，想參加民調的顧客可以線上購買，或到布斯肯的4間實體門市購買喜歡的候選人餅乾，每塊餅乾算一票，且可重複購買無上限。

儘管這項民調並不科學，但迄今10屆選舉幾乎都被命中，唯一槓龜的就是2020年誤判會由川普勝出。俄亥俄州是7大搖擺州之一，被視為美國大選風向球，1964年至2016年選出的候選人都當上總統，不過2020年雖由川普拿下，他最終仍敗給現任總統拜登。