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民調「只差1％」緊咬！川普2大議題最吃香　賀錦麗選情退燒了

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲美國大選倒數6周，賀錦麗與川普選情持續緊咬。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數6周，24日公布的2項最新民調中，共和、民主兩黨候選人都以「1%」差距緊咬。根據數據，川普在經濟與移民議題最被看好，但賀錦麗的選情似乎有退燒跡象。

昆尼皮亞大學（Quinnipiac University）民調顯示，川普贏得48%支持度，賀錦麗則以47%緊追。其中，71%川粉對於投票給前總統「非常熱情」，比上個月的68%更高。不過，儘管賀錦麗粉絲也有70%自詡「非常熱情」的支持者，卻比上個月的75%略減。

昆尼皮亞大學民調分析師馬洛伊（Tim Malloy）解釋，「一個輕微的變化顯示，賀錦麗支持者不再像上個月那樣熱烈。」

▲▼ 美國總統大選電視辯論。川普,賀錦麗（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與賀錦麗在辯論會上握手。（圖／達志影像／美聯社）

CNN民調則顯示，賀錦麗以48%優勢，微幅領先川普的47%。但賀錦麗支持者中，每10人就有4人坦言，他們投票更偏向因為反對川普，而非支持賀錦麗。與此同時，72%川粉表示，他們投票是為了支持前總統。

與之前的其他民調一樣，川普在經濟議題持續大幅領先賀錦麗，不論在CNN或昆尼皮亞大學的民調中，他都獲得50%以上的青睞，被認為能夠更好地處理經濟問題。

至於其他重大議題，CNN民調顯示，川普在移民與外交議題更佔上風，賀錦麗則在墮胎、團結國家、守護民主方面領先。昆尼皮亞大學數據則指出，川普在移民問題上最受歡迎，賀錦麗在核武、守護民主、槍枝暴力及墮胎議題具有優勢。

2項民調都在9月19至22日進行，CNN蒐集了2074位選民的投票意向，誤差範圍正負3%，昆尼皮亞大學則調查了1728位選民，誤差範圍落在正負2.4%。

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