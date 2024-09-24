提升消防員火場救災安全　南消第五大隊辦理實地演練

▲台南市消防局第五大隊於24及25日辦理舉辦了火場救災人員安全管制訓練，計有40人次參與本次訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防人員在火災現場的應對能力，並強化各級幹部對於火場救災人員安全管制概念，台南市消防局第五大隊於24及25日辦理舉辦了火場救災人員安全管制訓練，此次訓練針對第五大隊所屬各級幹部及大隊幕僚人員，計有40人次參與本次訓練。

訓練內容除了講授國內外火場救災案例、火場現場指揮概念及人員安全管制要領外，另透過模擬真實場景，如連棟式透天住宅、高樓層建築物及工廠等，來強化參訓人員實際指揮能力，讓大家在實戰中熟悉救災流程與人員救災管制要領，此次訓練不僅增強了消防局第五大隊各級幹部對於救災的專業技能，也提高了團隊合作的意識及默契。

台南市長黃偉哲表示，隨著城市化進程加快，面對各種安全挑戰，政府將加大投入，優化公共安全設施，強化社區防災教育。他表示「安全城市的建設需要政府、社區和市民的密切合作，只有共同努力，才能夠有效降低災害風險，保障大家的生命財產安全。

消防局局長李明峯指出，火災事故隨時可能發生，透過這次訓練，我們希望能提升各級幹部的指揮應變能力同時強化救災現場人員安全，確保在真正的火災現場能夠迅速、有效及安全地展開救災行動，消防局將持續推動此類訓練，除強化各級幹部在火災搶救的指揮能力外更確保同仁在火災救災安全，並加強社區防災宣導，努力構建更加安全的生活環境，以保護台南市民安全。