好市多「收銀台密道」直通天花板！內行曝用途：醫院很普及

▲收銀台都有長管直通天花板。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前逛好市多，發現收銀台都有個白色管線直通天花板，不禁好奇用途為何？話題掀起討論，許多人留言打趣道，「特務P的通道」、「專業吸錢大隊」；另外，內行也做出解答，表示在不少醫院、金融機構都能看到。

一名網友日前在Threads發文，他在好市多結帳時，發現收銀台有個白色、有洞的長管連接到天花板，不禁疑惑「這個東西是幹嘛的？」

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事實上，這是好市多特別的「送氣式收銀」，收銀員換班時，主管會清點金額是否正確，再將鈔票和單據放進特製的罐子裡，接著透過真空管直送樓上後台統一管理，降低運送途中發生意外的風險。

值得一提的是，不只好市多使用這種「送氣管」，許多金融機構、大型醫療院所也都會，像醫院就會藉此傳送病例。而知情網友也點頭表示，「醫院裡面也有喔」、「我看過一個罐子放進去，咻！就吸走」、「醫院很普及」、「氣送管，急診室也是用這個氣送血液試管到檢驗科」、「我記得台南成醫也是用這種管送藥」、「以前小兒科診所有看到用這個送病例」。

對此，網友們也紛紛笑回，「送錢的」、「把錢吸走」、「通往金庫的密道」、「吸金大法」、「金錢流通道，輸送錢錢」、「鴨嘴獸泰瑞」、「裡面有Costco小精靈，跟麥當勞也有專屬小精靈一樣」。