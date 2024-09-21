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童年回來了！蘋果西打老粉嚐鮮1飲料驚「味道超像」　千人掀論戰

▲▼蘋果西打生產線被污染，總經理仍繼續生產販售，被判6個月有期徒刑 。（圖／記者陳以昇攝）

▲蘋果西打是不少人的童年回憶。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

國內知名飲料蘋果西打曾被譽為台灣的「國民飲料」，在各大超商、餐廳都能看到其身影。不過，有老粉絲表示，現在越來越難買到蘋果西打，本以為這款陪伴他童年的飲料將漸漸遠去，沒想到近日卻發現一款飲料「高度還原」，讓他嗨喊「童年回來了！」貼文一出，引發正反兩面討論。

一名網友近日在Threads發文分享，他是一名10年蘋果西打狂粉，但這幾年從超商、量販店甚至到熱炒店都漸漸看不到蘋果西打的身影，讓他不禁有感「這個陪伴我童年的飲料就要這樣離去了」。

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然而，近日他到超商時，發現有另款蘋果風味氣水在做買一送一，其包裝與蘋果西打也有些相似，於是好奇買了一瓶嘗試，不料一喝竟驚覺蘋果味與氣泡感「不就是蘋果西打嗎？」讓他不禁感動直呼，「10年蘋果西打粉差點以為蘋果西打終於反攻超商了，以為是改名再上市結果一看才發現原來是不同公司的，但不管怎樣味道也太像了吧，終於可以大喊一句『童年回來了』」。

▲原PO指出，該款蘋果風味氣水與蘋果西打風味類似。（圖／翻攝自Thread）

▲原PO指出，該款蘋果風味氣水與蘋果西打風味類似。（圖／翻攝自Thread）

貼文一出，馬上吸引2000多人按讚關注，不少網友表示「之前發現外型很像，一喝發現味道一樣，還以為是同一家公司出的改名字」、「味道算市面上比較像的了，不到完全一樣，但至少有8成，加減喝」、「立刻買來比，味道真的一樣欸，但比較沒氣」、「這個超商賣很久了，之前都放在冰櫃裡不明顯，味道跟現在不太一樣，最近改包裝後味道變很像蘋果西打」。

不過也有網友認為，「我感覺這個是更甜，氣更多的蘋果西打」、「蘋果西打目前是無法被取代的味道」、「味道還是差一點，你太久沒喝正版的，現在又重新上市了，買來比較看看就知道」、「味道是很相似但還是不一樣」、「不可能有東西跟蘋果西打一樣的，不可能」。

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