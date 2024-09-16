黃國昌嘆「沒心情烤肉」　陳智菡大笑：還是去北所外烤？全場看傻

▲黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，明天就是中秋節，注定在看守所度過，民眾黨立委黃國昌坦言，本來有規劃中秋節辦一些活動，但現在沒有心情處理，民眾黨團主任陳智菡笑喊「還是我們去北所外面烤肉」，這番話掀起網友討論，「我開始覺得其實她是隱藏很深的柯黑」、「她看起來很認真欸」。

黃國昌接受黨團主任陳智菡的「智會Z時代」網路節目訪問，本來想舉辦大一點的烤肉活動，邀請志工跟支持者一起來參與，但現在的狀況，他必須要喊停了，「我現在就沒有心情辦那個活動，我們主席在台北看守所，然後我在外面辦中秋烤肉活動，這什麼跟什麼」。

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一旁的陳智菡聽到後笑喊「還是我們去北所外面烤肉，我今天早上真的有想到這件事」，黃國昌則無奈地笑了一下。

有網友在PTT發文，「感覺陳智菡對於去北所外烤肉好像很興奮欸」，陳智菡似乎是真的有想過這件事情，而且很認真地提出，「還笑得那麼開心，這...這真的不是臥底嗎？」

對此，網友直呼「搞不好都採購好食材了」、「阿北被關很開心齁」、「陳智菡笑得跟孩子一樣」、「感覺她本來是講認真的？還是我會錯意了」、「老闆出國2個月甚至4個月，應該大部分員工都會很開心吧，只要薪水照常入帳就好」、「看來蚵會缺貨了」、「領20萬這麼白目是可以的嗎」。

※未經判決確定，應視為無罪。



▼陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）