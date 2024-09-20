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直擊／果粉衝好市多搶買iPhone16！最多省1461元　規格售價曝光

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多開賣iPhone 16 系列，現場規劃專區服務，每型號平均售價比市價省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

蘋果iPhone 16 系列在今（20）日正式開賣，除了直營門市、電信業者外，也有不少果粉選擇衝賣場好市多購買。記者直擊內湖好市多，售價平均比原價省千元，每卡限購1台。其中最受歡迎的規格為iPhone 16 Pro 256G，還不到10點就賣到只剩下一種顏色，而現場並未販售512G、1TB等規格。

好市多（Costco）表定營業時間為上午10點，不過賣場往往會視現場情況提早營業，今日好市多內湖店上午不到9點就開門，賣場內也規劃專區開賣iPhone 16系列，並設有紅龍圍欄讓民眾排隊，現場也有專員服務，引導購買流程，整體動線流暢。

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多開賣iPhone 16 系列，現場有專區專人服務。（圖／記者林育綾攝）

觀察現場販售型號及價格，iPhone 16 128G原價$29,900，好市多售價 $28,925元，等於省下975元。iPhone 16 256G 原價$33,400，好市多售價 $32,229元，省下1171元。而iPhone 16 Plus 只販售128G規格，原價$32,900，好市多售價 $31,799元，省下1101元。

其中最受歡迎的規格是iPhone 16 Pro 256G，原價$40,440，好市多售價 $39,079元，等於最多省下1361元！還不到上午10點，iPhone 16 Pro 256G 就賣到只剩下白色。服務人員說明，白色進貨量最多，所以並不是它賣不好，反而是知道這顏色受歡迎才進較多。

▼好市多內湖店販售iPhone 16系列規格、售價一次看。（圖／記者林育綾製表）

▲▼好市多內湖店販售iPhone 16系列規格、售價一次看。（圖／記者林育綾製表）

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多iPhone 16 系列，限定每卡限購一台。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

不過好市多iPhone 16系列並未販售其他規格如512G、1TB的型號，目前iPhone 16基本色都還有，但賣場並未提供所有型號展示機可參考，建議可先看好型號再到現場購買。

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多賣場並未提供所有規格、顏色展示機可參考。（圖／記者林育綾攝）

目前好市多賣場限制，iPhone 16系列手機、Watch S10/SE全品項「每卡限購一台」。以內湖好市多為例，消費者抵達賣場2樓現場專區後，依照指示排隊選購，由服務人員提供提貨單，消費者領取提貨單後，再到1樓收銀台結帳，並至「商品提貨區」領取。

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

▲內湖好市多上午不到10點，iPhone 16系列就相當熱銷。（圖／記者林育綾攝）

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