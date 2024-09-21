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好市多海虎蝦剖開「整條黑泥」！她嚇傻不敢吃　老饕反讚：是極品

好市多買超大海虎蝦　剖開驚見「整條黑泥」嚇壞！老饕揭密：是極品

▲原PO切開海虎蝦後，卻讓她傻眼了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）販售商品多元，且經常推出各項優惠活動，是不少民眾補貨搶便宜的好去處。一名人妻近日在好市多買超大隻的冷凍海虎蝦，不料剖開後驚見蝦子體內有一大坨「黑泥」，讓她有些錯愕，只好上網發問「能吃嗎？右邊細的應該才是腸泥？」貼文一出，有内行網友解答真相，並大讚是極品。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享照片，並在貼文中提到「在好市多買的冷凍海虎蝦～超大。請問有人知道蝦背上面那個黑黑的是什麼嗎？能吃嗎？右邊細的應該才是腸泥？」根據女網友PO出的照片，只見蝦子被對半剖開後，體內有整條黑色泥狀物，從頭部一路延伸至尾部，乍看之下確實有些可怕。

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▲▼ 。（圖／）

▲原PO好奇「蝦背上面那個黑黑的是什麼嗎？能吃嗎？」（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

畫面曝光後，不少網友留言「沒意外應該是宿便」、「好像是蝦卵，煮熟會變成橘紅色」、「跟腸泥很近的是母蝦的生殖腺。順帶一提，蝦頭裡面的是內臟」、「膏，下面會有一條沙腸」、「自帶芥末醬，直接生吃」、「有懷疑就不要啊，又不是沒有肉，我也覺得髒髒的」、「看起來很像擠入啥調醬」。

另外，也有老饕揭密「是蝦膏，這是極品，煮熟變紅色的」、「那是蝦膏，熟了會變紅」、「極品」、「精華，膏，可以吃」、「精華耶」、「這個不能吃，我可以幫你處理」、「你拿到瑕疵品了！我很樂意幫你處理」、「那是好吃的東西」、「蝦頭千萬不要吃，我吃烤熟的蝦頭，過了幾個小時，急拉且轉成急性腸胃炎」。

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