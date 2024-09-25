一輩子只能看一次！罕見彗星「紫金山」29日凌晨將飛越台灣

▲只要天氣好，民眾用腳架搭配手機或相機長曝光，都有機會拍到「紫金山」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台灣的天文愛好者注意了，一場難得一見的天文景象即將在本月底上演。今年度最亮彗星「紫金山」（C/2023 A3彗星）將在週六（28）日抵達近日點，週日（29）日凌晨4點30分飛過台灣上空，10月12日最接近地球，亮度達到最亮。據了解，C/2023 A3彗星的週期十分的長，錯過此次觀測機會，得等到3萬年之後才有機會再次目睹。

根據媒體報導指出，為了這次難得的觀測機會，屏東縣政府率先在全國推出「清晨4點半看彗星」活動，特別選定佳樂水風景區停車場作為觀測地點，該處光害極低，視野開闊，堪稱觀星的絕佳場所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，屏東縣府還特別邀請台北市天文協會、屏東縣天文協會共同參與，在觀測地點架設多台大型望遠鏡。即使沒有專業設備，只要天氣晴朗，民眾用腳架搭配手機或相機進行長時間曝光拍攝，也有很大機會拍到彗星的踪影。

根據美國「小行星撞擊地球持續警報系統」預測，紫金山彗星將於9月28日經過近日點。有專家解釋，28日前後三天以及10月12日之後是最佳觀測時機。屏東縣天文協會表示，各界對彗星亮度的預測不一，有人認為可能達到織女星的亮度，也有人預測約為3等星左右，但普遍認為彗星將會拖著明顯的彗尾。

屏東縣長周春米表示，目前「星空旅遊」已成為全球旅遊新興趨勢，日本、泰國、澳洲等國家都投入大量資源推廣相關活動。屏東縣擁有視野遼闊、光害低、空氣清新等天然優勢，非常適合進行天文觀測。

報導中也提到，近年來，屏東縣府與民間組織攜手合作，不斷投入天文資源，在屏東北部和南部分別設立了獵戶座天文台和南十字天文台。周春米也提到，縣府會致力將屏東打造成亞太地區首屈一指的星空旅遊勝地。

延伸閱讀

▸ 糗爆！陳智菡上班塞車喊「整路紅通通」 全網傻眼：那是捷運紅線

▸ 女學生搭捷運被性騷！母PO文緝凶 遭警酸「母豬也要摸」他下場慘了

▸ 好市多買超大海虎蝦 剖開驚見「整條黑泥」嚇壞！老饕揭密：是極品