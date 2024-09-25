　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一輩子只能看一次！罕見彗星「紫金山」29日凌晨將飛越台灣

（示意圖／pixabay）

▲只要天氣好，民眾用腳架搭配手機或相機長曝光，都有機會拍到「紫金山」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台灣的天文愛好者注意了，一場難得一見的天文景象即將在本月底上演。今年度最亮彗星「紫金山」（C/2023 A3彗星）將在週六（28）日抵達近日點，週日（29）日凌晨4點30分飛過台灣上空，10月12日最接近地球，亮度達到最亮。據了解，C/2023 A3彗星的週期十分的長，錯過此次觀測機會，得等到3萬年之後才有機會再次目睹。

根據媒體報導指出，為了這次難得的觀測機會，屏東縣政府率先在全國推出「清晨4點半看彗星」活動，特別選定佳樂水風景區停車場作為觀測地點，該處光害極低，視野開闊，堪稱觀星的絕佳場所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，屏東縣府還特別邀請台北市天文協會、屏東縣天文協會共同參與，在觀測地點架設多台大型望遠鏡。即使沒有專業設備，只要天氣晴朗，民眾用腳架搭配手機或相機進行長時間曝光拍攝，也有很大機會拍到彗星的踪影。

根據美國「小行星撞擊地球持續警報系統」預測，紫金山彗星將於9月28日經過近日點。有專家解釋，28日前後三天以及10月12日之後是最佳觀測時機。屏東縣天文協會表示，各界對彗星亮度的預測不一，有人認為可能達到織女星的亮度，也有人預測約為3等星左右，但普遍認為彗星將會拖著明顯的彗尾。

屏東縣長周春米表示，目前「星空旅遊」已成為全球旅遊新興趨勢，日本、泰國、澳洲等國家都投入大量資源推廣相關活動。屏東縣擁有視野遼闊、光害低、空氣清新等天然優勢，非常適合進行天文觀測。

報導中也提到，近年來，屏東縣府與民間組織攜手合作，不斷投入天文資源，在屏東北部和南部分別設立了獵戶座天文台和南十字天文台。周春米也提到，縣府會致力將屏東打造成亞太地區首屈一指的星空旅遊勝地。

延伸閱讀
糗爆！陳智菡上班塞車喊「整路紅通通」　全網傻眼：那是捷運紅線
女學生搭捷運被性騷！母PO文緝凶　遭警酸「母豬也要摸」他下場慘了
好市多買超大海虎蝦　剖開驚見「整條黑泥」嚇壞！老饕揭密：是極品

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局今年攔阻5.3億元詐騙　再攜手警政署「管控可疑帳戶」

好市多「收銀台密道」直通天花板！內行曝用途：醫院很普及

「世界動物日」登場！十三行博物館以文蛤工藝　喚醒生態保育意識

網熱議Uber One會員訂餐叫車比較貴　官方3點聲明澄清

快訊／13:59東部海域規模3.6地震　最大震度2級

一輩子只能看一次！罕見彗星「紫金山」29日凌晨將飛越台灣

婦人「騎腳踏車闖平交道」 遭列車撞上　台鐵斗六=斗南單線行車

嗨翻！中捷藍線串聯「山海屯」　市府推全民尋寶抽iPhone16

快訊／開獎了！統一發票7、8月中獎號碼出爐

輾壓大溪老街！「桃園最強景點」吸爆622萬人　才列統計就奪冠

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

郵局今年攔阻5.3億元詐騙　再攜手警政署「管控可疑帳戶」

好市多「收銀台密道」直通天花板！內行曝用途：醫院很普及

「世界動物日」登場！十三行博物館以文蛤工藝　喚醒生態保育意識

網熱議Uber One會員訂餐叫車比較貴　官方3點聲明澄清

快訊／13:59東部海域規模3.6地震　最大震度2級

一輩子只能看一次！罕見彗星「紫金山」29日凌晨將飛越台灣

婦人「騎腳踏車闖平交道」 遭列車撞上　台鐵斗六=斗南單線行車

嗨翻！中捷藍線串聯「山海屯」　市府推全民尋寶抽iPhone16

快訊／開獎了！統一發票7、8月中獎號碼出爐

輾壓大溪老街！「桃園最強景點」吸爆622萬人　才列統計就奪冠

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

那些年老師的金句！　台南市學生獻聲教師節特輯向老師致敬

銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

搞怪變裝玩六福村、麗寶樂園享5折　馬拉灣10／21休園前買一送一

柯爾坦承有預感K湯會離開勇士　盼愛徒在獨行俠走出傷病陰影

首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

周末可能有颱風　恐靠近變天時間曝

快訊／16號颱「西馬隆」中午生成　最新路徑曝

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

一票人嫌無聊！這國家「旅遊人次」卻海放台灣

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

更多熱門

相關新聞

追到手改口AA！男友要求房各付一半：只是先配合妳

追到手改口AA！男友要求房各付一半：只是先配合妳

很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制，一人一半、誰也不欠誰。一名女網友抱怨，交往前講好不接受AA制，豈料第2年談到要結婚，男友卻說當初是為了要追到她，才配合AA制，現在不想要了，讓她相當傻眼。

未婚夫嗆「收小聘是賣女兒」！她認清：不嫁了

未婚夫嗆「收小聘是賣女兒」！她認清：不嫁了

iOS 18更新爆災情！Line頭像「女友變阿姨」

iOS 18更新爆災情！Line頭像「女友變阿姨」

35家銀行「仍有房貸額度」　這間推10億專案：最快7天撥款

35家銀行「仍有房貸額度」　這間推10億專案：最快7天撥款

透抽、花枝、軟絲、小卷怎麼分？

透抽、花枝、軟絲、小卷怎麼分？

關鍵字：

紫金山周刊王

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面