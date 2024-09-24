透抽、花枝、軟絲、小卷怎分？　魚販教學：烏賊就是花枝

▲「魷魚家族」外觀相似，不少人常常分不清。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

透抽、花枝、軟絲、小卷、烏賊差在哪？新北市蘆洲菜市場一名販賣新鮮海產的老闆近日就拍片分享，教大家如何簡單以外觀特徵分辨「魷魚家族」。影片一經曝光後，迅速收獲超過65萬次點閱，讓不少人直呼「好像有點懂了」、「長知識了」。

老闆「魚販小汪」日前於IG上傳影片，分享了「透抽、花枝、軟絲、小卷、烏賊」的辨別方式。首先，小汪表示，章魚就是圓屁股的；花枝的特徵是尾巴為三角屁股，中間有很硬的骨頭；透抽是尖屁股；小卷的尾巴是尖的，外加2個小翅膀。

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小汪接著說明，軟絲和花枝長得很像，但軟絲的尾巴是圓的、花枝是三角，中間沒有硬塊骨頭的話就是軟絲；而烏賊就是花枝，也是「擬軟絲」。

▲魚販小汪分享章魚、花枝、小卷、透抽的分辨方式。（圖／翻攝自Instagram／wongfisher666）

對此，網友們紛紛留言感嘆「老闆說得很仔細，但幾分鐘後我還是搞不清楚」、「離開畫面我就不記得」、「終於有影片分別了，但在桌上跟嘴裡的時候我還是分辨不出來」、「反正都超好吃」。

另外，也有人補充道，「小卷、中卷、透抽、砲管皆為同生物，差在大小而已」、「墨魚就是花枝」、「魷魚是正三角形翅膀」、「你說的尾巴，其實都是牠們的頭」、「管魷目：魷魚、小卷、軟絲；墨魚目：烏賊（也就是花枝）」。

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