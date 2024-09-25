未婚夫嗆「收小聘是賣女兒」卻要百萬嫁妝！她遭機關算盡：不嫁了

▲女網友透露與男友談論婚事，才發現男方各種算計她們家，讓她決定不嫁了。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

交往是兩人的事，結婚卻是兩家人的事，也有許多人到論及婚嫁的地步，才發現對方不是自己想要的人。一名女網友在Dcard上發文表示，自己將和交往5年的男友結婚，談論婚事的種種讓她驚覺，不僅男友對於自己想拍婚紗的想法不尊重，連男方父母也對她們家機關算盡，讓她驚醒直呼「我不嫁你了！」

一名女網友近日在Dcard上以「我不嫁你了」為題發文，分享自己的籌備婚事時遇到的事件。原PO表示，和男友交往5年論及婚嫁，沒想到談論婚事時，讓她卻步了。女方家人表示，依習俗會收小聘大約6至8萬，卻被男方家人說是在「賣女兒」，原PO不滿表示「我吸空氣長大的嗎？而且我爸媽沒有為難你，6～8萬的金額並沒有很大，你買iPhone我怎麼沒見你該（抱怨）？」

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由於女方是南部人，女方家長依傳統想要辦流水席，男友卻抱怨「流水席不衛生」，原PO傻眼砲轟男友不識貨，「你不知道我們南部流水席出了名碾壓五星級飯店嗎？ 還能讓你打包回家吃好幾頓。」

談到嫁妝，男友得知原PO家人會送一台車給她當嫁妝，「你知道之後每天在那邊特斯拉，賓士幾百的，BMW哪一台，我就請問你，我爸媽收聘金你說我們家賣女兒，我爸媽買給我的車你在那邊高潮什麼？」而且聘金女方父母也決定讓女兒帶回，沒有留在家長身上。原PO還提到，自己想要拍婚紗，沒想到男友為了省錢卻說「我請我朋友來用iPhone拍幾張洗出來就好」，讓她相當傻眼。

最後，壓垮她的最後一根稻草，原PO透露她得知，男友媽媽知道她的薪水比男友高，結婚後，家裡的花銷要她多出一點 ，叫兒子自己的錢要存好，必要時要哭窮，「錢不能給外人，如果你岳父要出錢幫忙買房子，房子一定也要有你的名字，房貸讓你老婆付大頭，千萬不要傻傻的幫忙付房貸。」

原PO氣喊「還沒結婚，就把我們家算計的明明白白的，草船借箭都沒你們一半賤。」她直接告訴父母她不嫁了，也透露了原因，得到父母的諒解，「我寧願繼續單身，也絕對不讓任何人把算盤打在我父母身上。」

貼文一出，引發大量網友留言，支持原PO取消婚約：「沒共識就別結，另外，南部的流水席超級好吃，打趴五星級飯店是真的，我朋友的場只要流水席的我一定到」、「分得好，妳值得更好的」、「支持妳的決定，我覺得男方家庭真的算有點精」、「婚前照妖鏡，成功召喚出無敵爛妖」、「還好妳還沒嫁，夫家一點觀念都沒有，妳嫁過去就有苦頭吃了」、「這一個感覺從頭到尾，都在想妳家的錢，而且沒有討論空間」。

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