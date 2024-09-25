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追到手改口AA！男友要求「房各付一半」：只是先配合妳...她傻眼

很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制，一人一半、誰也不欠誰。（示意圖／pexels）

▲許多情侶交往若要邁入婚姻，彼此的金錢觀恐是一大考驗。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制，一人一半、誰也不欠誰。一名女網友抱怨，交往前講好不接受AA制，豈料第2年談到要結婚，男友卻說當初是為了要追到她，才配合AA制，現在不想要了，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard以「男友說好不AA變了..」為題發文，表示當時交往前就和男友講好不喜歡AA，可以接受的話就在一起，有明確表明自己覺得AA有朋友的感覺、不被寵愛的感覺，男友也說歷任沒AA過，又不是要求送高檔名牌，因此很合理。

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原PO透露，自己從不用名牌包，化妝品從來沒有第2套，鞋子就那4雙，最近2人考慮結婚，豈料男友居然說希望以後吃飯可以AA一下，「問他是不是財務有問題，結果他說其實一開始是為了跟我一起，看我全身都沒有名牌或貴的東西，而且都騎車到處跑，我的樣子長在他審美觀上，為了追到我，先配合我。」

原PO嘆，男友說結婚是共同打拚的代表，所以房子的錢也是一人付一半，「跟我剛時認識的他超級不一樣，還是有可能他變心，有新對象了，所以一切都不演了？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「自己是AA制，但男方這樣根本是騙感情」、「講清楚才在一起的耶，就是男友問題」、「騙到手就不用再演了」、「當初已經講清楚了，用欺騙的方式假裝妥協很差勁」、「這件事的重點不是AA制，是男生說謊，明明就不能接受，勉為其難接受，現在才露出馬腳」。

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