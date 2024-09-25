iOS 18更新爆災情！Line頭像「女友變阿姨」　苦主喊：我媽變男的

▲iPhone系統iOS18更新爆出不少災情。（圖／美聯社／達志影像）

圖文／CTWANT

近日Apple蘋果推出最新一代iPhone 16，也順勢推出系統iOS18更新，帶來「全新控制中心」及「應用程式上鎖」等多個新功能，卻也爆出不少災情。有網友表示自己更新後，原本對方的Line頭像，會變成其他照片，讓他好傻眼，也釣出不少苦主稱「我媽媽的大頭貼也變成男的」。

昨（24）日有網友在「Threads」上發文表示，自己更新了iOS18之後，Line卻變得怪怪的，從圖片上可見，女友傳訊息來時，通知欄上的頭像，竟變成莫名的女子，同樣為「寶貝」稱謂的訊息，卻是兩個不同大頭貼。留言區疑似出現「假寶貝」本人，疑惑詢問：「為什麼你會有我這個老阿姨的照片？」有網友替原PO解釋，「看起來是賴怪怪的，好多人都跑出不認識的頭貼，剛好你的照片跳到他那邊。」

▲有網友回報自己的Line出現問題。（圖／翻攝 Threads／＠yh430a）

貼文底下也釣出不少苦主，無奈表示自己的媽媽大頭貼也變成男的，甚至還有人的大頭貼變成食物照片，鬧出不少笑話，「我的也有！那天明明是我媽傳line給我，結果變成一個男生的照片」、「我的頭像一直變成各種食物，到底多餓」、「我還沒更新就壞了，我女朋友變成我高中班導的頭像」、「對，會換成別的app的人頭像」、「我也是，我女朋友傳line給我變成陌生的照片。」

此外，iOS18更新後除了Line出現的問題，其餘用戶也有回報相簿、小工具、打字也有問題，「18動態鍵盤好像有點怪怪的」、「一堆小工具無法使用了」、「相簿根本災難，然後字體硬要粗體字」，由於這次iOS大改版，難免會出現一些尚未解決的bug，建議有疑慮的用戶先別急著升級，可先觀察一段時間，或等官方解決問題。

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