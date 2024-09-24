　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女照別信！詐團盜圖搞投資騙局　40人遭詐500萬

▲警方破獲假冒網美盜圖的吸金假投資詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方破獲假冒網美盜圖的吸金假投資詐騙集團，查扣名下購買賓士等名車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊宣布破獲一起盜圖假冒女網美塑造多金美女形象，邀被害人投資詐騙案。詐團邀民眾加入LINE群組投資虛擬貨幣，直到被害人想贖回款項，則以各種藉口強索手續費，實際上被被害人根本拿不回本金。刑事局偵一大隊獲報後會同高雄市刑大偵五隊、彰化縣刑大科偵隊、台南永康分局共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。警方日前找到涉案詐團機房，逮捕李姓主嫌及共犯8人到案。

警方調查，發現該詐團機房由李男在幕後操盤，他以網路蒐集美女照片建立IG帳號，營造美女爽開豪車、擁有大筆現金的奢糜狀況，暗示網友是從事網路投資項目獲利，吸引不少想一夜致富的昏頭網友詢問投資管道，遭約邀進入群組後，投資歹徒變造的虛擬貨幣APP，並經李嫌等人代操獲利，但所謂的投資獲利都是詐團精心P圖，只要民眾要求贖回出金，詐團便會以手續費，繳稅等理由，要求被害民眾繼續投入資金。警方受理報案後追查，粗估被害人最少達40名，清一色都是年輕男性，被害金額達新台幣500萬元。

▲警方破獲假冒網美盜圖的吸金假投資詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同高雄、台南各地方警力成立專案小組後，鎖定涉案李嫌出沒在高雄鳳山一帶，共犯均是他兒時玩伴，警方從今年6月起陸續收網逮捕8人到案，包含經營假投資的化物手和販賣手機人頭卡犯嫌，最後才溯源清出詐騙機房，查扣網路盜圖的人員及架設投資APP系統商等共犯，警方查扣贓款296萬元、手機21支、電腦5台、筆電3台、自小客4台等涉案證物，訊後依觸犯詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

刑事局呼籲，市面上投資標的與管道甚多，民眾定要慎選投資公司，切勿貪圖方便投資不合常理標的，以免血本無歸。

▲警方破獲假冒網美盜圖的吸金假投資詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
快訊／東海女大生「脖子到胸腹」鈍挫傷　多重器官損傷死亡
快訊／超思蛋涉圖利詐欺　14路搜索3官員6業者
沒年終！　求償1468萬吞敗
國道3死！女死者「車禍前報案遭逼車」　家屬：中秋前曾遭擄
見上銬淚崩！蔡壁如曾問「京華城有無跟人家拿」　柯文哲秒回沒有
快訊／11縣市大雨特報　下到晚上
快訊／男童達學齡卻未入學　尋獲一具嬰屍
快訊／永和員工邊喝酒邊工作　墜樓當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北海灘釣客失足摔斷腳！困陡峭步道旁草叢　10勇消拖人送醫

台東市區一天連續三起車禍　都是「轉彎未禮讓直行車」

快訊／東海女大生相驗結果出爐　「脖子到胸腹」大面積鈍挫傷

美女照別信！詐團盜圖搞投資騙局　40人遭詐500萬

快訊／超思蛋涉圖利詐欺　14路搜索3官員6業者

台南女駕駛路口轉彎未禮讓　撞倒警用機車！員警倒地送醫

「讓老師摸摸手」台大教授性騷女學生　學姐學妹聯手揪淫狼

快訊／彰化公寓大樓竄濃煙！疑情侶吵架燒紙釀禍　緊急救出3人　

桃園女駕車左轉闖紅燈　與小貨車相撞雙雙翻覆！豆腐灑滿地

國道追撞奪3命！死者「車禍前報案遭逼車」　家屬曝：中秋前曾遭擄

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

新北海灘釣客失足摔斷腳！困陡峭步道旁草叢　10勇消拖人送醫

台東市區一天連續三起車禍　都是「轉彎未禮讓直行車」

快訊／東海女大生相驗結果出爐　「脖子到胸腹」大面積鈍挫傷

美女照別信！詐團盜圖搞投資騙局　40人遭詐500萬

快訊／超思蛋涉圖利詐欺　14路搜索3官員6業者

台南女駕駛路口轉彎未禮讓　撞倒警用機車！員警倒地送醫

「讓老師摸摸手」台大教授性騷女學生　學姐學妹聯手揪淫狼

快訊／彰化公寓大樓竄濃煙！疑情侶吵架燒紙釀禍　緊急救出3人　

桃園女駕車左轉闖紅燈　與小貨車相撞雙雙翻覆！豆腐灑滿地

國道追撞奪3命！死者「車禍前報案遭逼車」　家屬曝：中秋前曾遭擄

台籍女「李娜」在韓等引渡　菲綁匪專挑中國人：像走在大街上的ATM

到男友家吃飯要洗碗嗎？她被拒絕後「男友卻不悅」　一票直搖頭

紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種　潛行太平洋海底

新北海灘釣客失足摔斷腳！困陡峭步道旁草叢　10勇消拖人送醫

獨／米可白38歲認了凍卵「沒跟男友孫綻討論」　穿緊身褲小腹微凸

行政執行署超暖心！　拍賣扣押商品助弱勢義務人清償欠款

悍將球員打12強林華韋「尊重選手意願」　強調「顧好身體」

台東市區一天連續三起車禍　都是「轉彎未禮讓直行車」

快訊／東海女大生相驗結果出爐　「脖子到胸腹」大面積鈍挫傷

巴西記者報導3死車禍　千萬網紅歌手「亂入跳舞」被罵爆

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女全遭逮　老司機崩潰了

社會熱門新聞

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

愛女遭巨業撞死！父：撐不住就進她房大哭

快訊／宥勝遭判刑提上訴！庭後「二度鞠躬」道歉

打臉柯文哲！　民眾黨4大金庫調度指令曝光

中山高雲林3死車禍　後方駕駛：2車追逐釀禍

巨業客運肇事司機交保金降為1萬元

柯文哲砸百萬參股新媒體！　撂話下令「賭一把」

台東小米粽「首位中毒病發」卻未通報　重症家屬不忍了

更多熱門

相關新聞

每天詐騙逾3億　證交所啟動「5D反詐行動」

每天詐騙逾3億　證交所啟動「5D反詐行動」

內政部警政署署長張榮興今（24）日在台北101金融大樓舉辦「反詐騙宣誓典禮」時表示，目前詐欺約占所有治安案件6成，平均每天詐騙金額約3至4億元，且以投資詐騙為大宗，已擾亂金融秩序，有鑑於此，證交所董事長林修銘更表示，將以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。

九把刀收到涼感T也被網購詐騙！

九把刀收到涼感T也被網購詐騙！

19歲車手被逮　問警「會不會被收押」

19歲車手被逮　問警「會不會被收押」

被催繳交通罰款小心詐騙　公路局：沒｢gov.tw｣不要點

被催繳交通罰款小心詐騙　公路局：沒｢gov.tw｣不要點

新竹貴婦遭詐1600萬！車手加詐團10天判全賠

新竹貴婦遭詐1600萬！車手加詐團10天判全賠

關鍵字：

詐騙盜圖網美投資警方

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面