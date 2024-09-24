美女照別信！詐團盜圖搞投資騙局　40人遭詐500萬

▲警方破獲假冒網美盜圖的吸金假投資詐騙集團，查扣名下購買賓士等名車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊宣布破獲一起盜圖假冒女網美塑造多金美女形象，邀被害人投資詐騙案。詐團邀民眾加入LINE群組投資虛擬貨幣，直到被害人想贖回款項，則以各種藉口強索手續費，實際上被被害人根本拿不回本金。刑事局偵一大隊獲報後會同高雄市刑大偵五隊、彰化縣刑大科偵隊、台南永康分局共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。警方日前找到涉案詐團機房，逮捕李姓主嫌及共犯8人到案。

警方調查，發現該詐團機房由李男在幕後操盤，他以網路蒐集美女照片建立IG帳號，營造美女爽開豪車、擁有大筆現金的奢糜狀況，暗示網友是從事網路投資項目獲利，吸引不少想一夜致富的昏頭網友詢問投資管道，遭約邀進入群組後，投資歹徒變造的虛擬貨幣APP，並經李嫌等人代操獲利，但所謂的投資獲利都是詐團精心P圖，只要民眾要求贖回出金，詐團便會以手續費，繳稅等理由，要求被害民眾繼續投入資金。警方受理報案後追查，粗估被害人最少達40名，清一色都是年輕男性，被害金額達新台幣500萬元。





刑事局會同高雄、台南各地方警力成立專案小組後，鎖定涉案李嫌出沒在高雄鳳山一帶，共犯均是他兒時玩伴，警方從今年6月起陸續收網逮捕8人到案，包含經營假投資的化物手和販賣手機人頭卡犯嫌，最後才溯源清出詐騙機房，查扣網路盜圖的人員及架設投資APP系統商等共犯，警方查扣贓款296萬元、手機21支、電腦5台、筆電3台、自小客4台等涉案證物，訊後依觸犯詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

刑事局呼籲，市面上投資標的與管道甚多，民眾定要慎選投資公司，切勿貪圖方便投資不合常理標的，以免血本無歸。





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