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新竹貴婦遭詐1600萬！車手被逮辯「只加入詐團10天」　法院判全賠

▲新竹一名婦人遭詐騙1600萬元，法院判詐騙車手全額賠償。（圖／記者周宸亘攝）

▲新竹一名婦人遭詐騙1600萬元，法院判詐騙車手全額賠償。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣一名蕭姓婦人，去年底加入一個假投資詐騙社群，受騙總計達1600萬元。事後她透過與警方的合作，成功釣出詐騙集團的一名謝姓車手，儘管該男子聲稱自己僅加入詐團10天，且未參與前7次的詐騙行為，但法院近日判決認定，他身為詐騙集團成員，應負起全額賠償的責任，需賠償蕭婦人1600萬元。

據了解，蕭姓婦人於去年11月至12月間，加入一個LINE假投資群組，並根據詐騙集團的指示，前往竹北市的一間星巴克與車手進行面交現金，結果她在短短一個月內面交了7次，被騙走1600萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

發現自己受騙後，蕭婦人立即報警，並與警方合作設下騙局，成功約出詐騙集團的謝姓車手。在當天的面交過程中，蕭婦人將605萬元假鈔及一張千元真鈔交給謝男，警方隨即將其當場逮捕。

謝男被捕後辯稱，他只在詐騙集團工作了10天，且未參與前7次的詐騙行為。但新竹地院刑事庭依涉犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處謝男8個月有期徒刑。蕭婦人則提起附帶民事訴訟，要求謝男賠償自己1600萬元。

在審理過程中，法官認為，蕭婦人的主張有刑事判決作為證明，而謝男則始終未到庭說明，也未提出任何有利於自己的證據。經過審酌，法院認定蕭婦人的遭詐騙情節為真實，因此判定已受刑事宣告有罪的謝男，需全額賠償蕭婦人1600萬元。

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