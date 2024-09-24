　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女遭詐百萬報警　19歲車手被逮竟問「會不會被收押」

▲警方見被害人與鄭姓車手見面交款。（圖／桃園警分局提供）

▲被害人與鄭姓車手見面交款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名約50歲黃姓女子誤信股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後投入百萬款項，近日專員通知被害人很幸運抽到兩支股票的認購權，需再繳交百餘萬購買，否則會有違法的問題，這把黃姓被害人嚇壞了，立即向警方報案諮詢。警方計誘車手面交，佈下天羅地網當場逮捕19歲鄭姓車手，鄭男竟問「會不會被收押」，員警反問「擔心這個你還做」。

▲警車立即尾隨進入巷內逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲警車立即尾隨進入巷內逮捕。（圖／桃園警分局提供）

黃女報案後，桃園警分龍安派出所員警許欽舜研判這是詐騙集團慣用的假投資真詐財手法，立即依規定受理並與被害人合作進行查緝，昨日趁鄭姓車手與被害人約定在桃園區上海路見面交款80萬元，警方為防止其竄逃，已事先於周邊布署，待鄭男現身取款，馬上將其包圍，查獲偽造收據及員工證等相關物品，全案依法移請偵辦。

▲被逮的車手鄭男竟問「會不會被收押」。。（圖／桃園警分局提供）

▲被逮的鄭男竟問「會不會被收押」。（圖／桃園警分局提供）

鄭男遭警方逮捕後，因他在高雄也因涉詐諞案正審理中，如今又再犯，擔心會被關，詢問員警「會不會被收押」，員警反問「擔心這個你還做」。警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙受害人。

ET快訊
上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地　目擊者：工作人員哭了
LIVE／金秀賢結束5年婚！國道疑競速奪3命　沈慶京傳帶3女
「斑馬線沒行人」開過去挨罰6千　駕駛傻眼
快訊／新莊翰品酒店宣布熄燈
苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」
「北市大附中」過首關！　114學年畢業證書改新校名
快訊／巨石墜落！　1人遭砸中慘死
肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌物
Nike熱門鞋款現省千元！400件商品降價了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遇救護車「同步換車道2次」　駕駛被檢舉故意阻擋結局逆轉

SWAG主播1年只賺17萬　轉行當經紀人拿舊東家合約照抄挨告

台南將軍溪旁「深夜驚見50噸廢棄物」惡臭狂飄　環保局全面追緝

桃園女遭詐百萬報警　19歲車手被逮竟問「會不會被收押」

廁所裡有蛇！台南小吃店老闆娘驚逃　捕獲1尾眼鏡蛇送農業局

加油站色組長帶2女員工上摩鐵！硬加入泡澡摸胸欲侵犯　判3年8月

快訊／苗62線邊坡工程意外！巨石落下砸穿鋼網　1工人慘死

快訊／5天沒開！高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

柯文哲羈押20天　林洲民「定時報告京華城案」3度作證

「斑馬線沒行人」開過去挨罰6千　駕駛傻眼

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

女大生宮原眼科旁遭公車撞亡　達人點交通3缺陷：轉彎處未做突出

遇救護車「同步換車道2次」　駕駛被檢舉故意阻擋結局逆轉

SWAG主播1年只賺17萬　轉行當經紀人拿舊東家合約照抄挨告

台南將軍溪旁「深夜驚見50噸廢棄物」惡臭狂飄　環保局全面追緝

桃園女遭詐百萬報警　19歲車手被逮竟問「會不會被收押」

廁所裡有蛇！台南小吃店老闆娘驚逃　捕獲1尾眼鏡蛇送農業局

加油站色組長帶2女員工上摩鐵！硬加入泡澡摸胸欲侵犯　判3年8月

快訊／苗62線邊坡工程意外！巨石落下砸穿鋼網　1工人慘死

快訊／5天沒開！高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

柯文哲羈押20天　林洲民「定時報告京華城案」3度作證

「斑馬線沒行人」開過去挨罰6千　駕駛傻眼

冰箱蔬果保鮮室置中、底層哪種好？　揭日本家電廠商業機密

柯文哲北士科圖利更嚴重？張斯綱：現有文件查不出關聯　交檢調查貓膩

AirPods「兩度掉水溝」　網見1舉動傻眼：你在哪裡出沒？

20歲妹子化妝「1共通點」她傻了！大票爆共鳴：真心不解白鼻心

生理期偏頭痛！5種維生素緩解　藥師：止痛藥該吃還是要吃

遇救護車「同步換車道2次」　駕駛被檢舉故意阻擋結局逆轉

19歲陳歆寧舉重世青賽摘銀　挺舉、總和雙破全國青女紀錄

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

竹縣數位創新青年論壇登場　探索AI職涯新機遇

以軍狂轟掀逃難車潮！黎巴嫩北上公路塞爆　人民嘆：沒地方安全

社會熱門新聞

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

打臉柯文哲！　民眾黨4大金庫調度指令曝光

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

柯文哲砸百萬參股新媒體！　撂話下令「賭一把」

中山高雲林3死車禍　後方駕駛：2車追逐釀禍

巨業客運肇事司機交保金降為1萬元

快訊／汐止又淹了！小客車卡路中間

朱國榮棄保潛逃　海巡曾登艇查27分鐘

即／苗62線巨石落下砸穿鋼網　1工人死亡

東海女學霸遭輾斃　重罰巨業120萬+召回1300司機

金阿波羅高材生員工赴士檢解呼叫器爆炸疑雲！

更多熱門

相關新聞

被催繳交通罰款小心詐騙　公路局：沒｢gov.tw｣不要點

被催繳交通罰款小心詐騙　公路局：沒｢gov.tw｣不要點

近來有不少民眾收到電子郵件，提供連結通知繳納交通違規罰款，公路局表示，經查該電子郵件所載網址不是｢gov.tw｣結尾，不屬於政府機關網址，呼籲不要點選。

新竹貴婦遭詐1600萬！車手加詐團10天判全賠

新竹貴婦遭詐1600萬！車手加詐團10天判全賠

聲明稿／美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會對鏡週刊報導已進入司法程序

聲明稿／美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會對鏡週刊報導已進入司法程序

永慶房產集團「防詐講座」揭最新房地產詐術

永慶房產集團「防詐講座」揭最新房地產詐術

騙走詐騙集團7000元！陸男遭警拘7天

騙走詐騙集團7000元！陸男遭警拘7天

關鍵字：

投資股票詐騙車手收押

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

打臉柯文哲！　民眾黨4大金庫調度指令曝光

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面