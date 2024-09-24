桃園女遭詐百萬報警　19歲車手被逮竟問「會不會被收押」

▲被害人與鄭姓車手見面交款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名約50歲黃姓女子誤信股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後投入百萬款項，近日專員通知被害人很幸運抽到兩支股票的認購權，需再繳交百餘萬購買，否則會有違法的問題，這把黃姓被害人嚇壞了，立即向警方報案諮詢。警方計誘車手面交，佈下天羅地網當場逮捕19歲鄭姓車手，鄭男竟問「會不會被收押」，員警反問「擔心這個你還做」。

▲警車立即尾隨進入巷內逮捕。（圖／桃園警分局提供）

黃女報案後，桃園警分龍安派出所員警許欽舜研判這是詐騙集團慣用的假投資真詐財手法，立即依規定受理並與被害人合作進行查緝，昨日趁鄭姓車手與被害人約定在桃園區上海路見面交款80萬元，警方為防止其竄逃，已事先於周邊布署，待鄭男現身取款，馬上將其包圍，查獲偽造收據及員工證等相關物品，全案依法移請偵辦。

▲被逮的鄭男竟問「會不會被收押」。（圖／桃園警分局提供）

鄭男遭警方逮捕後，因他在高雄也因涉詐諞案正審理中，如今又再犯，擔心會被關，詢問員警「會不會被收押」，員警反問「擔心這個你還做」。警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙受害人。