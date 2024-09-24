7-11迪士尼周邊來了！米奇滑板、奇奇蒂蒂手機包　50款限時手刀衝

▲7-11推出迪士尼集點快閃購活動，超過50款周邊限量搶。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迪士尼粉必衝！7-ELEVEN推出迪士尼主題活動，開發超過50款限量周邊，從公仔玩偶、居家布置物、3C周邊、寢具用品、多功能包款、行李箱，還有人氣懷舊復古的底片相機、玩家必收運動風米奇滑板，都能買好買滿，10月2日下午3點起快閃購開搶。

▲7-ELEVEN推出「Mickey & Friends 都市潮流」快閃購，以街頭單寧風格的藍色、灰色為基底設計周邊。（圖／業者提供）

今年夏天米奇與好朋友「Keep It Real」系列在台北城市街頭展開，10月起更擴大在7-ELEVEN攻下社群拍照打卡潮，10月2日下午3點起更推出全店精品集點活動，「Mickey & Friends 都市潮流」以街頭單寧風格的藍色、灰色為基底，加入換上街頭潮流的米奇、米妮、唐老鴨、奇奇、蒂蒂等人氣明星，設計逾50款限時限量加價購商品。

▲粉絲必買單品推薦「萬用收納小掛包」與「輕便側背手機包」可組合搭配。（圖／記者林育綾攝）

粉絲必買單品推薦「萬用收納小掛包」與「輕便側背手機包」可組合搭配；而熱愛運動或喜愛蒐藏的滑板玩家，絕對必買「米奇造型滑板」。另有一袋兩用、 內外袋可分開背提的「2WAY透明雙層提袋」物超所值。

打造居家儀式感，推薦「公仔萬年曆收納盒」、「可收納便攜閱讀燈」、「炫光無線充電滑鼠墊」。旅行必備小物，推出天藍小舖出品的「尼龍大旅行袋」、infoThink出品的「GaN氮化鎵延長線」，全系列周邊最低加價購只要129元起，數量有限，售完為止。

▲「奇奇蒂蒂」系列近年粉絲數暴增，此波集點活動，特別開發以奇奇蒂蒂為主角的「換裝玩偶」。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，「奇奇蒂蒂」系列近年粉絲數暴增，此波「Mickey & Friends 都市潮流」集點活動，特別開發以奇奇蒂蒂為主角的「換裝玩偶」、「限量造型大靠枕」、「20吋胖胖行李箱」、「藍牙鍵盤」、「藍牙無線滑鼠」。

▲旅行周邊也實用又超萌。（圖／業者提供）

還有TOYSELECT出品「抗黃防摔MagSafe iPhone 16系列手機殼」、「防摔AirPods保護套」與天藍小舖出品的「多功能收納零錢包」、「涼感棉質上衣」等多元生活單品與配件。

另外，米奇粉絲們也要把握、準時搶購「造型數字鐘」、「造型公仔滑板迴力車」、「絨毛公仔手機背夾」、野獸國出品的「潮流米奇可動48CM大公仔存錢筒」、「紡麻方枕」等生活風格單品，喜愛米奇、奇奇蒂蒂的粉絲，準備手刀搶。

7-ELEVEN全店精品「Mickey & Friends 都市潮流」集點活動



快閃購：2024年10月2日(三)15:00起至2024年10月13日(日)24：00止。

集點送：2024年10月14日(一)15:00起至2024年11月3日(日) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

▲藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9/19登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司即日起推出全新活動，13款「迪士尼Tsum Tsum」扭蛋，同時全台有4家門市改裝成主題店，打卡還能抽限量雙鍊組。

藏壽司與迪士尼Tsum Tsum合作，9月19日至11月14日推出13款獨家扭蛋，可愛的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身5款「立體吊飾」。另有4款實用又療癒的「紙膠帶」和4款疊疊造型的「磁鐵書籤」。