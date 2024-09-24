7-11隱藏優惠「精品美式、馥列白買1送1」！超商咖啡優惠懶人包

▲超商咖啡優惠來了。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

上班族到了月底快吃土，又需要咖啡續命！好在超商優惠不手軟，其中7-ELEVEN在「LINE禮物」推出隱藏版「1+1咖啡優惠」電子票券，大杯冰精品美式、馥列白「買1送1」；萊爾富即日起一路到年底，使用指定支付方式就享美式、拿鐵「買1送1」；全家便利商店今日也有優酪乳買1送1券、卡布奇諾特價39元在APP限時搶。

▲7-11在LINE禮物推出「精品咖啡1+1」電子票券。（圖／7-11提供）

★7-ELEVEN



7-11隱藏優惠曝光，在LINE禮物推出「咖啡1+1」電子票券，包括：

大杯冰精品美式買1送1，2杯特價100元（購買連結）。

香鑽水果茶買1送1，2杯特價70元（購買連結）。

冰馥列白拿鐵買1送1，2杯特價120元（購買連結）。

▲「國際咖啡日」優惠，西雅圖盒裝全系列任選「買1送1」。（圖／業者提供）

7-11「國際咖啡日」門市優惠，即日起至10月1日：

CITY CAFE、CITY PRIMA大杯以上「第二杯7折」。

不可思議!+? CAFE RESERVE「大杯任選第2杯7折」。

西雅圖盒裝全系列任選「買1送1」。

伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1。

DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元。

★全家

APP 9月24日限定：

卡布奇諾一杯特價39元。

福樂Q果葡萄奇異果優酪乳「買1送1」。

▲全家「私品茶」優惠。（圖／全家提供）

APP即日起至10月1日：

大杯熱卡布奇諾2杯89元，75折。

大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折。

大杯冰嘉明拿鐵買2送1，67折。

大杯燕麥奶拿鐵買2送1，67折。

門市私品茶優惠（即日起至11月12日）：

福爾摩沙紅茶買1送1，50元。

福爾摩沙紅茶29元，73折。

白烏龍茶買1送1，40元。

白烏龍茶29元，73折。

▲全家單品咖啡優惠。（圖／業者提供）



門市咖啡優惠（即日起至10月1日）：

經典／特濃咖啡「任選第2杯7折」。

中杯單品美式2杯99元，62折。

大杯單品美式2杯119元，6折。

中杯單品拿鐵2杯99元，55折。

大杯單品拿鐵2杯119元，54折。

★萊爾富

門市咖啡指定支付「買1送1」優惠（即日起至12月31日）：

持聯邦銀行信用卡、金融卡、指定行動支付、萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡：

中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）

中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）

大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

★美廉社

門市咖啡優惠（即日起至10月15日）：

大杯經典美式「買8送10」，44折（原價每杯45元，特價20元）。

▲美廉社咖啡買8送10。（圖／業者提供）