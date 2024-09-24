7-11隱藏優惠「精品美式、馥列白買1送1」！超商咖啡優惠懶人包

▲超商咖啡優惠來了。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
上班族到了月底快吃土，又需要咖啡續命！好在超商優惠不手軟，其中7-ELEVEN在「LINE禮物」推出隱藏版「1+1咖啡優惠」電子票券，大杯冰精品美式、馥列白「買1送1」；萊爾富即日起一路到年底，使用指定支付方式就享美式、拿鐵「買1送1」；全家便利商店今日也有優酪乳買1送1券、卡布奇諾特價39元在APP限時搶。
▲7-11在LINE禮物推出「精品咖啡1+1」電子票券。（圖／7-11提供）
★7-ELEVEN
7-11隱藏優惠曝光，在LINE禮物推出「咖啡1+1」電子票券，包括：
大杯冰精品美式買1送1，2杯特價100元（購買連結）。
香鑽水果茶買1送1，2杯特價70元（購買連結）。
冰馥列白拿鐵買1送1，2杯特價120元（購買連結）。
▲「國際咖啡日」優惠，西雅圖盒裝全系列任選「買1送1」。（圖／業者提供）
7-11「國際咖啡日」門市優惠，即日起至10月1日：
CITY CAFE、CITY PRIMA大杯以上「第二杯7折」。
不可思議!+? CAFE RESERVE「大杯任選第2杯7折」。
西雅圖盒裝全系列任選「買1送1」。
伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1。
DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元。
★全家
APP 9月24日限定：
卡布奇諾一杯特價39元。
福樂Q果葡萄奇異果優酪乳「買1送1」。
▲全家「私品茶」優惠。（圖／全家提供）
APP即日起至10月1日：
大杯熱卡布奇諾2杯89元，75折。
大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折。
大杯冰嘉明拿鐵買2送1，67折。
大杯燕麥奶拿鐵買2送1，67折。
門市私品茶優惠（即日起至11月12日）：
福爾摩沙紅茶買1送1，50元。
福爾摩沙紅茶29元，73折。
白烏龍茶買1送1，40元。
白烏龍茶29元，73折。
▲全家單品咖啡優惠。（圖／業者提供）
門市咖啡優惠（即日起至10月1日）：
經典／特濃咖啡「任選第2杯7折」。
中杯單品美式2杯99元，62折。
大杯單品美式2杯119元，6折。
中杯單品拿鐵2杯99元，55折。
大杯單品拿鐵2杯119元，54折。
★萊爾富
門市咖啡指定支付「買1送1」優惠（即日起至12月31日）：
持聯邦銀行信用卡、金融卡、指定行動支付、萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡：
中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
★美廉社
門市咖啡優惠（即日起至10月15日）：
大杯經典美式「買8送10」，44折（原價每杯45元，特價20元）。
▲美廉社咖啡買8送10。（圖／業者提供）
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