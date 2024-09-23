　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11聯名米其林綠星餐廳！蔬食新品「植物牛若堡、雞丁燴飯」開賣

▲▼7-11「天素地蔬」攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品。（圖／業者提供）

▲7-11「天素地蔬」推出多款蔬食新品，不是素食者也愛。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

素食者、蔬食愛好者又有新品可以嚐鮮了！7-11鮮食品牌「天素地蔬」，再度攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出植物肉入菜的漢堡、中式燴飯，幫外食族打造植物性優質蛋白質全新菜單，即日起至10月1日還有OPENPOINT點數10倍送，相當於3.3%回饋。

7-ELEVEN「天素地蔬」長期推動「周一蔬食日」推廣低碳日常飲食，並率通路之先於商品上印製素蔬食辨識LOGO，讓消費者一眼即可辨識素食成份，更與陽明春天、小小樹食、漢來蔬食、熱浪島、祥和蔬食等具指標性綠色餐飲品牌，聯名開發多樣化微波即食餐點，目前「天素地蔬」冷藏專區已擴大超過2800間門市設置，也累積許多忠實粉絲。

▲▼7-11「天素地蔬」攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品。（圖／業者提供）

▲7-11攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」、「野菇炊飯飯糰」。（圖／業者提供）
為慶祝即將到來的10月1日「世界素食日」，7-ELEVEN進一步擴展「天素地蔬」產品線，瞄準愛嚐鮮的年輕客層，再度與在地蔬食指標性餐廳「陽明春天」攜手合作，兩款商品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」使用植物肉話題食材為餐點注入新意，結合中西料理創意，打造出營養豐富且美味的餐點，10月2日起還有秋日限定的「野菇炊飯飯糰」，多樣化的新品，期望讓更多人願意嘗試並愛上蔬食。

▲▼7-11「天素地蔬」攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品。（圖／業者提供）

▲業者觀察發現，「天素地蔬」消費族群不侷限在素蔬食者。（圖／業者提供）

業者表示，「天素地蔬」消費族群不侷限在素蔬食者，內部銷售數據發現，冷藏鮮食專區整體業績表現較去年同期大幅成長7成，顯示聯名商品除了滿足既有客層，也吸引想要嚐試蔬食餐點的民眾。

例如許多人喜歡在早餐時段彈性蔬食，降低飲食負擔，因此植物鮪魚飯糰、香鬆紫米風味飯糰、雙色地瓜起司三明治等輕食餐點，銷售表現較佳，主食正餐則有金沙烤豆腐義大利麵、松露菇菇燉飯等西式餐點，在午餐或晚餐時段最受到年輕消費者喜愛。

▲▼7-11「天素地蔬」攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品。（圖／業者提供）

▲7-11「天素地蔬複合店」提供超過300種素蔬食品項。（圖／業者提供）

此外全台每縣市都至少有一間「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏、常溫三種溫層，現有超過160間門市，提供超過300種素蔬食品項，當中商品有8成以上的商品為本土品牌．更以個人即食餐點、零食、泡麵最受歡迎。

複合店近期引進米披薩卷、川味水煮植物牛肉飯、台式黑金滷肉飯等創新商品，除了聯名美食，自有品牌還特別開發2款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯「麻油菇菇拌飯、香辣堅果蛋炒飯」，在全台門市冷凍專區販售。

▲▼7-11「天素地蔬」攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品。（圖／業者提供）

▲特別開發2款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯「麻油菇菇拌飯、香辣堅果蛋炒飯」。（圖／業者提供）

為歡慶世界素食日，7-11天素地蔬複合店有指定商品「任選兩件79折」優惠活動，滿足消費者24小時全天候素蔬食體驗。即日起至10月1日，天素地蔬指定商品還有OPENPOINT點數10倍送，相當於享有3.3%回饋。

▲▼全家推出「卡布奇諾」，還有義式濃縮口味霜淇淋，並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

▲全家再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

另外，全家便利商店更近來與世界麵包冠軍陳耀訓再度聯手，耗時6個月開發3款「新台式經典」系列，還擁有Clean Label潔淨標章。首推明星甜點品牌minimore的「麵茶花生雙餡餅乾三明治」，以奶油夾心餅乾，搭配鹹焦糖花生奶油霜、道地鹿港麵茶內餡，鬆脆的餅乾和濃郁內餡讓口感更加豐富。

同樣以鹿港麵茶入料的「鹿港麵茶墨西哥」麵包，透過柔軟麵包體包覆鹿港麵茶內餡，外層再淋上以丹麥LURPAK冠軍奶油調製的香甜奶油墨西哥醬，呈現嶄新的麵茶墨西哥風味。

同步推出陳耀訓麵包埠熱銷款「炸彈奶酥麵包」，以100%日本熊本麵粉製作柔軟麵糰，搭配LURPAK世界冠軍奶油調製的經典奶酥餡，呈現道地經典的炸彈麵包，即日起至10月1日，麵包全品項「第二件6折」；購買指定中杯以上咖啡品項，加購minimore指定甜點享半價優惠。

ET快訊
開賓士撞館長健身房　包手男：我給我自己討公道
女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死學姐：以為要禮讓
鋒面尾端就在台灣北方！粉專：午後降雨「下到發紅」
快訊／輾死女大生！　司機20萬元交保
首推周休3日！　40個職缺釋出
差19歲姊弟戀鬧出人命！　2男幫討債「1死1傷」
午後雨彈猛　3地恐現豪雨
快訊／公車輾斃女大生　巨業客運道歉了
快訊／金價史上新高！　台銀黃金存摺刷天價

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞全台首間「雙綠建築認證」門市開了！限時3天送環保袋

7-11聯名米其林綠星餐廳！蔬食新品「植物牛若堡、雞丁燴飯」開賣

上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

Popeyes可以「預訂自取」了！開放2周內線上預訂取餐

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

麥當勞全台首間「雙綠建築認證」門市開了！限時3天送環保袋

7-11聯名米其林綠星餐廳！蔬食新品「植物牛若堡、雞丁燴飯」開賣

上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

Popeyes可以「預訂自取」了！開放2周內線上預訂取餐

駭客盜「病患裸照」po暗網！美醫院拒付1.6億贖金　13萬患者受害

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

開賓士猛撞館長健身房！「包手男」移送分局喊：我給我自己討公道

AV女優扮最辣嫦娥！「人間榨汁機」南半球全露香照曝光　新作猛尬9女

幻象2000戰機完成「天安特檢」　今日視天候狀況復飛

《我的幸福婚約》第2季要來了！　94秒新預告搶先看…開播時間曝

東海女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死劫學姐：以為要禮讓

總預算遭退柯建銘喊釋憲　藍委嘆悲哀：憲法法庭成賴清德血滴子

一碗19賣30元！「每天捧一堆泡麵」賣班上同學　3萬人驚：能加蛋嗎

以色列大規模空襲黎巴嫩！　以軍將發表聲明

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

消費熱門新聞

麥當勞最新8大優惠券本周限定吃

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

韓國「橋村炸雞」連展3店！

Solaire度假村首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

必勝客周末限定13吋大比薩半價吃

全聯「在家吃早餐」買1送1來了！

達美樂連7天10口味大比薩299元吃

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？

屢屢創業失敗不退卻　披薩口味車輪餅闖出一片天

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食

來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

霜淇淋買1送1、咖啡買8送10！超商周末優惠必收

麥當勞阿華田冰炫風、韓風系列今天開賣

葉怡蘭：看好威士忌佐餐潛力

更多熱門

相關新聞

與女友吵架　屏東男衝超商喝酒盧小小

與女友吵架　屏東男衝超商喝酒盧小小

屏東縣賴姓男子與女友吵架後到超商喝酒，酒後不斷在超內喊叫並敲打玻璃，影響超商生意，潮州警分局獲報將他帶回實施保護管束。

霜淇淋買1送1、咖啡買8送10！超商周末優惠必收

霜淇淋買1送1、咖啡買8送10！超商周末優惠必收

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋

關鍵字：

蔬食素食7-117-ELEVEN超商

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

愷樂41歲生日終於露面了

汐止基隆河「水位快滿」

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面