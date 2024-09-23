7-11聯名米其林綠星餐廳！蔬食新品「植物牛若堡、雞丁燴飯」開賣

▲7-11「天素地蔬」推出多款蔬食新品，不是素食者也愛。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

素食者、蔬食愛好者又有新品可以嚐鮮了！7-11鮮食品牌「天素地蔬」，再度攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出植物肉入菜的漢堡、中式燴飯，幫外食族打造植物性優質蛋白質全新菜單，即日起至10月1日還有OPENPOINT點數10倍送，相當於3.3%回饋。

7-ELEVEN「天素地蔬」長期推動「周一蔬食日」推廣低碳日常飲食，並率通路之先於商品上印製素蔬食辨識LOGO，讓消費者一眼即可辨識素食成份，更與陽明春天、小小樹食、漢來蔬食、熱浪島、祥和蔬食等具指標性綠色餐飲品牌，聯名開發多樣化微波即食餐點，目前「天素地蔬」冷藏專區已擴大超過2800間門市設置，也累積許多忠實粉絲。

▲7-11攜手「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天，聯名推出新品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」、「野菇炊飯飯糰」。（圖／業者提供）



為慶祝即將到來的10月1日「世界素食日」，7-ELEVEN進一步擴展「天素地蔬」產品線，瞄準愛嚐鮮的年輕客層，再度與在地蔬食指標性餐廳「陽明春天」攜手合作，兩款商品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」使用植物肉話題食材為餐點注入新意，結合中西料理創意，打造出營養豐富且美味的餐點，10月2日起還有秋日限定的「野菇炊飯飯糰」，多樣化的新品，期望讓更多人願意嘗試並愛上蔬食。

▲業者觀察發現，「天素地蔬」消費族群不侷限在素蔬食者。（圖／業者提供）



業者表示，「天素地蔬」消費族群不侷限在素蔬食者，內部銷售數據發現，冷藏鮮食專區整體業績表現較去年同期大幅成長7成，顯示聯名商品除了滿足既有客層，也吸引想要嚐試蔬食餐點的民眾。

例如許多人喜歡在早餐時段彈性蔬食，降低飲食負擔，因此植物鮪魚飯糰、香鬆紫米風味飯糰、雙色地瓜起司三明治等輕食餐點，銷售表現較佳，主食正餐則有金沙烤豆腐義大利麵、松露菇菇燉飯等西式餐點，在午餐或晚餐時段最受到年輕消費者喜愛。

▲7-11「天素地蔬複合店」提供超過300種素蔬食品項。（圖／業者提供）



此外全台每縣市都至少有一間「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏、常溫三種溫層，現有超過160間門市，提供超過300種素蔬食品項，當中商品有8成以上的商品為本土品牌．更以個人即食餐點、零食、泡麵最受歡迎。

複合店近期引進米披薩卷、川味水煮植物牛肉飯、台式黑金滷肉飯等創新商品，除了聯名美食，自有品牌還特別開發2款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯「麻油菇菇拌飯、香辣堅果蛋炒飯」，在全台門市冷凍專區販售。

▲特別開發2款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯「麻油菇菇拌飯、香辣堅果蛋炒飯」。（圖／業者提供）

為歡慶世界素食日，7-11天素地蔬複合店有指定商品「任選兩件79折」優惠活動，滿足消費者24小時全天候素蔬食體驗。即日起至10月1日，天素地蔬指定商品還有OPENPOINT點數10倍送，相當於享有3.3%回饋。

▲全家再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

另外，全家便利商店更近來與世界麵包冠軍陳耀訓再度聯手，耗時6個月開發3款「新台式經典」系列，還擁有Clean Label潔淨標章。首推明星甜點品牌minimore的「麵茶花生雙餡餅乾三明治」，以奶油夾心餅乾，搭配鹹焦糖花生奶油霜、道地鹿港麵茶內餡，鬆脆的餅乾和濃郁內餡讓口感更加豐富。

同樣以鹿港麵茶入料的「鹿港麵茶墨西哥」麵包，透過柔軟麵包體包覆鹿港麵茶內餡，外層再淋上以丹麥LURPAK冠軍奶油調製的香甜奶油墨西哥醬，呈現嶄新的麵茶墨西哥風味。

同步推出陳耀訓麵包埠熱銷款「炸彈奶酥麵包」，以100%日本熊本麵粉製作柔軟麵糰，搭配LURPAK世界冠軍奶油調製的經典奶酥餡，呈現道地經典的炸彈麵包，即日起至10月1日，麵包全品項「第二件6折」；購買指定中杯以上咖啡品項，加購minimore指定甜點享半價優惠。