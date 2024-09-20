員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

▲有謠言指「超商便當防腐劑等於20包泡麵」，遭專家打臉。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

網路上近日出現一則爆料，有自稱是超商食品供應商前員工指稱超商便當的防腐劑含量「等同20包泡麵」，引發大眾恐慌。對此，專家出面闢謠，表示無論是超商便當、鮮食或泡麵，依法都不可以添加防腐劑，「此謠言誇大且不正確」。

針對傳言，台灣事實查核中心引述中興大學食品安全研究所助理教授林哲安說法指出，台灣食品使用防腐劑採正面表列，意味著只有特定食品才允許添加防腐劑，「依現行規範，超商便當的米飯主食、御飯糰等鮮食類產品甚至連泡麵，都不得添加防腐劑。」

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不過，便當中的配料如醃漬蔬菜、蘿蔔乾、糖漬果實、豆乾、豆棗等，或配菜調味過程使用的醬料如醬油、辣椒醬等，的確可能含有防腐劑，但這些配菜只占便當的一小部分，只要防腐劑的使用符合法規範圍，對人體健康不會造成顯著影響。

北榮醫學及臨床毒物部特聘教授兼部主任楊振昌則強調，超商鮮食的保存方式是依靠製造過程中的充分殺菌，以及運送、保存過程中維持適當的溫度。另外，為了改善口感，可能會添加符合法規的食品添加劑，但這些添加物的主要用途與保存並無直接關聯。

事實上，鮮食的賞味期限大多為2-4天，至於上架時間因為會超過24小時，因此如御飯糰的米飯，就會被允許添加非防腐劑類的抑菌劑，來保鮮延長賞味期限。

對於泡麵的保存方式，食藥署表示，大多數的泡麵會先蒸煮再油炸，其中蒸煮及油炸都能達到殺菌的效果，高溫油炸會使泡麵脫水，大幅減少泡麵麵體的水分含量，使殘存的或外來的微生物都無法繁殖，藉此達到延長保存期限的目的。

食藥署提醒，泡麵多屬高油、高鹽的重口味，建議自行加入青菜、雞蛋等食材，補充泡麵所缺乏的營養素，並且減少醬料、油包的用量，以減少身體的負擔。