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霜淇淋買1送1、美式咖啡買8送10！超商周末優惠懶人包必收

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲超商周末優惠必收！咖啡買8送10超殺。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接周末小確幸，各大超商紛紛推出最新一波優惠，多項夯品「買1送1」或買兩件省更多！7-11祭出精品美式第2杯只要10元，還有衛生棉、衛生紙、洗衣粉等日用品下殺。全家祭出霜淇淋、雪糕等買1送1；而美廉社歡慶18周年，即日起至10月15日超過30款商品買2送1，還有「大杯美式咖啡買8送10」超狂下殺。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN門市：

即日起至9月22日「超值五六日」，超過20種夯品「買1送1」或「第二件更省」。包括氣泡水、餅乾、鮪魚罐頭，還有日用品如蘇菲超熟睡衛生棉41.5cm、日本酵素洗衣粉、韓國眼唇卸妝棉等通通「買1送1」。人氣現做飲品方面，CITY PRIMA精品大杯美式、CITY TEA冰淇淋紅茶「第二杯10元」。

▼7-11超值五六日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

另外，即日起至10月1日推出「國際咖啡日」，CITY CAFE、CITY PRIMA大杯以上「第二杯7折」。

▼7-11國際咖啡日優惠，大杯以上第二杯7折。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取：

7-11「OPENPOINT行動隨時取」九月主打星，即日起至9月24日：

「精品冰生椰厚拿鐵/ 精品冰燕麥拿鐵」任選7杯組合價500元，最多省下270元。
「好時經典可可」任7杯370元，最多省155元。
「香鑽水果茶」7杯340元，最多省150元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」九月主打星。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家康康五即日起至9月22日，5樣夯品「買1送1」起。

▼全家康康五即日起至9月22日，5樣夯品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

WA! COOKIES 伯爵可可奶蓋雪糕，原價49元，買1送1。
FamiCollection 氣泡水，原價29元，買1送1。
葡萄王康貝特200P能量飲料，原價35元，買1送1。
老楊經典原味方塊酥（全素）原價28元，買1送1。
Fami!ce霜淇淋 (不限口味)，原價49元，買1送1。
麒麟淡麗Greenlabel啤酒，原價48元，買1送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★萊爾富

即日起至9月22日門市優惠：

葡萄王益菌王粉末顆粒（單件原價99元），買1送1。
麻豆文旦（單顆原價60元），特惠45元。
Hi café特大杯冰柚香風味氣泡美式（原單杯售價60元），特惠49元。
VH火烤椰子水1L（原單件售價109元），特惠75元。
純喫茶960 ml（綠茶/紅茶，原單件售價35元）、樂法900 ml（私藏麥茶/私藏紅茶，原單件售價39元），任選2件55元。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富即日起至9月22日優惠。（圖／業者提供）

咖啡優惠：

即日起至12月31日祭出「天天聯邦日 指定咖啡 享同品項買1送1」活動，期間持聯邦銀行信用卡、金融卡、指定行動支付及萊爾富HiPay支付，綁定聯邦信用卡，購買Hi café指定咖啡（美式或拿鐵），即享「天天買1送1」優惠。

★OKmart

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart獨家販售「三峽金牛角麵包」，搭配中杯莊園級美式優惠7折。（圖／業者提供）

OKCAFE開賣新品「蜂蜜特調系列」，9月20日當天至全台850間門市，購買大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，即享同品項「買2送1」。

即日起至10月9日：「我最大咖」組合優惠，獨家販售「三峽金牛角麵包」，搭配中杯莊園級美式，享7折合購價，原價70元，特價49元。

★美廉社

美廉社歡慶18周年，即日起至10月15日超過30款商品「買2送1」，咖啡組合價更下殺44折。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社歡慶18周年，咖啡買8送10。（圖／業者提供）

經典大杯美式「買8送10」：原價一杯45元，買8送10，折扣後平均一杯只要20元。

「買2送1」優惠：

「三好米系列」花東米1.5kg，單包199元，買2送1特價平均1件133元。
「萬家香特級香菇素蠔油700g」單瓶93元，買2送1特價平均1件62元。
「百事可樂及七喜檸檬汽水」單罐24元，買2送1特價平均每件16元。
「心樸元氣純水600ml」單瓶7元，買2送1特價平均每件5元。

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