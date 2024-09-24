藍白喊程委會退回總預算案　綠控「史無前例的惡行」：將付出代價

▲民進黨團記者會。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

不滿行政院無視原住民禁伐補償、農民公糧收購等權益保障，竟未在總預算中編足預算，民眾黨團表示已和國民黨團達成共識，將於中午程序委員會全數退回。對此，民進黨團批評，這是史無前例惡例的惡行，藍白將會付出代價。

民眾黨團總召黃國昌上午表示，黨團3長於昨（23日）下午4時和國民黨團3長見面達成3項共識，其中針對預算部分，痛批行政院藐視國會，無視原住民禁伐補償、農民公糧收購等權益保障，因此將於今天中午程序委員會全數退回。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，總預算被退回非同小可，原以為上週五被民意撻伐，在院會被退回後，藍白會收斂 ，這週可以循正常管道協商進入審查程序，但藍白卻變本加厲，要在程序委員會退回總預算案。

吳思瑤指出，上個會期程序委員會一擋再擋國安法案，程序委員會退回的法案次數就達61次，而民進黨過去沒有擋過任何一個案子，從不在程委會擋案，因為要進入實質審查，但藍白大舉把程委會做為杯葛議事第一關，讓台灣民主退化，阻卻任何議案被理性討論的機會。

吳思瑤表示，中午程委會是不是就要退回總預算案，全民都在看，如果程委會新會期開會，就是要破天荒擋總預算案，這是史無前例的惡行，藍白會付出代價。

吳思瑤也提到，藍白去擋總預算案，受傷的還包括軍公教，因政院要調薪，總預算被退回沒辦法審議，軍公教的調薪就因此沒辦法發放，軍公教長期服務國家，投給國民黨、支持民眾黨，卻因為藍白惡意退回沒有辦法受益。

民進黨團書記長蔡易餘則說，藍白所提的2008年，民進黨團是基於對國家忠誠的在野黨，認為當中為考量金融風暴，有錯估的部分，民進黨是在對空鳴槍，也沒有退回，而現在藍白連討論都不討論，要讓預算案在程序委員會直接卡死，傷害有多大？