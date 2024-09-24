吳沛憶調整心情今重回議場　網友湧入打氣「這次換我們陪妳」

▲吳沛憶議場簽到。（圖／翻攝吳沛憶Threads ）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日因子宮內膜癌病逝，他的伴侶、同黨立委吳沛憶日前沉痛悼念，回憶兩人相戀往事，讓外界相當不捨。而新會期已經開議，吳沛憶今（24日）表示，一早來到議場，謝謝大家關心，這段時間因為準備做七、告別式事宜，訊息沒有回覆還請見諒，自己會儘快調整最好的狀態，回到工作崗位。貼文一出，網友紛紛留言加油打氣「以前都是妳陪伴大家，這次換我們陪妳」，立委黃捷也留言表達關心。

吳沛憶日前深情悼念許家蓓，她表示「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花。」而許爸爸握著自己的手，開口拜託家祭時為家蓓捧斗時，自己跟她說「你女兒也對我非常非常好。只是這次我要牽著家蓓的手交給菩薩了。」

▼吳沛憶日前「公開與許家蓓牽手照」。（圖／翻攝吳沛憶Threads ）





吳沛憶今早貼出「簽到照」表示，早安，一早來議場，很謝謝同事大家的關心，這段時間因為準備做七、告別式事宜，較匆忙，訊息沒有一一回覆還請見諒。

吳沛憶說，團隊都「照起工」活動服務，也謝謝強大的同仁讓她很安心，自己會儘快調整最好的狀態，回到工作崗位，繼續奮鬥。

貼文一出吸引1.3萬次觀看，網友紛紛湧入加油打氣「以前都是妳陪伴大家，這次換我們陪妳」、「沛憶也要記得好好照顧自己喔」，民進黨立委黃捷也留下表情符號，表達關心。

▼吳沛憶發文表示重回工作崗位，黃捷留言加油打氣。（圖／翻攝吳沛憶Threads，點圖放大 ）

▼網友湧入吳沛憶貼文加油打氣。（圖／翻攝吳沛憶Threads ）