「藍白退回總預算就是政治攻防」　黃暐瀚揭法條：政府不至於停擺

▲無黨籍立委高金素梅向閣揆卓榮泰抗議，原民預算沒有編足，後藍白聯手退回總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院新會期開議，藍白黨團日前強勢決議，退回中央政府總預算案，民進黨則批評「恐讓台灣陷入空轉」。對此，媒體人黃暐瀚今（24日）表示，藍白採用最激烈的手段，但政院如果不願重編預算，僵持在那邊，最後會怎樣呢？根據預算法51條與54條總預算案之審議，他表示，不會怎麼樣，政府不至於停擺，所以「退回總預算」這個動作，就是政治攻防。

黃暐瀚於臉書表示，立法院這個會期，是預算會期。政院負責「編預算」，立委負責「審預算」，審預算可以刪、可以凍、可以退。

黃暐瀚表示，而藍白在上週五開議第一天，就採用最激烈的手段「退回程序委員會」，政院如果不願重編預算，僵持在那邊，最後會怎樣呢？不會怎麼樣，他根據法條分析。

根據預算法51條「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之；預算中有應守秘密之部分，不予公布」。

根據預算法54條總預算案之審議，如不能依第五十一條期限完成時，各機關預算之執行，依下列規定為之：

一、收入部分暫依上年度標準及實際發生數，覈實收入。

二、支出部分：

（一）新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。

（二）前目以外計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支。

黃暐瀚指出，也就是說，如果立法院不審，時間到了，政院還是可以依照上年度的預算基礎動支，雖不能執行「新計畫」，但政府也不至於停擺，所以「退回總預算」這個動作，就是政治攻防。

最後，黃暐瀚強調，提出退回總預算的人，要有辦法說服社會，反之，政院為什麼不編在野黨要求的預算，也有責任對外說明。說穿了，還是看誰的政治能量高，韓國瑜曾經說過，選舉最大的秘密是，票多的人贏。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）