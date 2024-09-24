官邸2個月電費15萬！卓揆稱一週僅用2天　黃國昌酸：若天天用是多少

記者袁茵／台北報導

一家南部燒烤店業者日前抱怨9月電費將近6萬元「綠色是最噁心的眼色」，被民進黨前桃園市議員王浩宇轉發，引來大批網友出征，並被發現使用非營業用電，最終刪文。而民眾黨立委黃國昌昨爆料，行政院長卓榮泰2個月官邸電費約15萬元，卓榮泰今（24日）表示一週只使用2天，黃國昌旋即大酸，「還好只用2天，如果天天用的話，度數要多少？」

▲民眾黨團「嚴審預算，實質審查，人民優先」記者會。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨團今天上午召開「嚴審預算，實質審查，人民優先」記者會，關於昨揭發行政院長官邸電費15萬2976元，但卓榮泰指自己一週只在官邸2天、家人也沒有用，將請電力公司調查問題？黃國昌回應，「那就請卓榮泰好好檢查吧！一個行政院長官邸2個月用電度數將近2萬度，卓說自己一週只用2天，那還好只用2天，他如果天天用，請問度數要有多少？」

黃國昌提及，自己昨天直播還特別請教經濟部長郭智輝，「他（郭智輝）不是很喜歡教人民如何節約用電嗎？」對於行政院官邸2個月用2萬度電怎麼使用，「有沒有必要像他告誡人民一樣，好好跟卓榮泰溝通一下？」

黃國昌指出，一般人做小生意的業者用電，只不過稍微抱怨一下「電費好貴」，結果竟被民進黨網軍側翼出征，壓力大到刪文，因此昨天直播另一重點是，總統賴清德2019年曾要求前總統蔡英文的網軍「不要再繼續攻擊」，「將心比心啊！賴清德你可不可以下令民進黨網軍，不要再去攻擊那些市井小民？」

黃國昌說，民眾只是對於要負擔高額電費抱怨幾聲，結果被民進黨側翼出征成這樣，「我就非常好奇，那花人民納稅錢，2個月用了快要2萬度電、電費高達15萬元，要用什麼樣的規格來要卓榮泰好好節約用電？」

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌昨（23日）透過YouTube頻道直播時爆料，南部燒烤店業者只是抱怨一下電費，就被民進黨大批網軍進攻到刪文，讓他非常難過，「民進黨恐嚇出征做小生意的人，你們勝利了。」

黃國昌也隔空詢問卓榮泰「你的官邸電費多少錢？」今年6月11日到8月11日，這2個月內行政院長官邸的總用電度數是19360度，電費為15萬2976元，並酸「你是在裡面挖礦、挖比特幣嗎？」儘管官邸不是只有院長，還有隨扈、警官等人，但比較前行政院長陳建仁去年6月到8月的用電度數是15440度，電費約10萬元，「卓榮泰你真厲害！」

對此，卓榮泰24日上午接受訪問時表示，其實520後沒有使用官邸，6月下旬整修後才有在官邸開會，至於他個人，在6月底、7月初，個人一週只有兩天會因應隔天上午時間，會在官邸使用，而家人也沒有在官邸來做任何使用。

卓榮泰表示，這樣用電度數增加有異常，跟去年比較，4月到6月增加3700度，6月到8月增加3900度，他會請電力公司檢查看看電器有任何問題，他也會跟國人一樣，進一步檢討官邸安全同仁要節約用電必須做到。