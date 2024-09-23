台南市定古蹟修復啟動　「新化鍾家古厝修復工程」動土登場

▲台南市文化資產管理處於23日上午吉時，舉行「直轄市定古蹟新化鍾家古厝」修復工程動土儀式，儀式由台南市文資處處長林喬彬主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化資產管理處於23日上午吉時，舉行「直轄市定古蹟新化鍾家古厝」修復工程動土儀式，儀式由台南市文資處處長林喬彬主持，宣告修復工程正式啟動。

「新化鍾家古厝」，位於台南市新化區中山路258 巷內，與新化觀音亭相鄰，約建於清光緒11 年（1885 年），建築型式為傳統閩南式建築，為清光緒年間大目降首富鍾鏡清住宅。鍾家古厝曾因明治28年(1895)率日軍攻台之北白川宮能久親王在此借宿，而被台灣總督府於昭和10 年(1935)依照《史蹟名勝天然紀念物調查會規程》，指定其為御遺跡，成為日治時期新化的知名景點，是世代新化人共同的歷史記憶。

鍾家古厝原為傳統三合院建築，現存建築正身為「五間起」，兩側護龍於戰後初期遭拆除。古厝內部結構的構件，至今保有許多細緻雕刻，棟架型式為穿斗式，建築元素十分精彩，有頭巾、束尾、束木、束隨、瓜筒、員光、斗栱、雀替等。室內牆體則採用菅蓁壁、編竹夾泥牆及木實牆。建築物外側，屋瓦為傳統仰合紅瓦，外牆為斗砌磚牆，山牆則有壁鎖（S型及T型）等飾件，極為優美且少見，Ｓ狀壁鎖為如意，可以招吉納福；T型鐵剪刀則有辟除邪穢之涵義。

文資處說明，新化鍾家古厝修復工程由文化部與台南市政府共同出資，文化部補助2100萬元、市府另自籌1400萬元，共3500萬元，其中修復工程總經費2830萬元，預計2026年8月竣工，由港森營造有限公司承攬施工、卓建光建築師事務所監造。本棟修復完成後，未來再利用形式可朝複合展示及小型餐飲空間等方向規劃，結合鄰近觀音亭、新化公會堂、新化街役場、新化老街及新化武德殿等歷史場域，形成大目降文化園區內的一條參訪路線。達成古厝建築永續發展，延續建築本體生命，維繫周邊區域風貌，提升在地文化內涵之目的，形成新化區新亮點。