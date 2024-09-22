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社會 社會焦點 保障人權

派出所外不得錄影自保？性騷被害人控警2度傷害　分局回應了

地方中心／台南報導

到底派出所外頭能不能錄影自保？台南市一名龔姓女子在法院裡頭遇見自己提告的性騷擾犯嫌，因此她請兒子拿手機幫忙錄影自保，這名性騷擾犯態度囂張，也拿出手機錄影反蒐證，雙方一路戰進派出所，龔女請兒子在派出所外錄影，派出所員警「強烈要求」不得錄影，龔女遭多名員警包圍，委屈說這是「二度傷害」。

▲「性騷被害人」龔姓女子在駐地外頭錄影自保，被警方制止 。（圖／當事人提供）

▲「性騷被害人」龔姓女子在駐地外頭錄影自保，被警方制止，女警還特意走出來開秘錄器。（圖／當事人提供）

20日的下午，龔姓女子接到傳票來到台南法院，沒想到卻遇見她之前提告性騷擾的對象，雙方在法庭外的走廊互相錄影對嗆，最後這名性騷對象從法院後門跑了，龔女鼓起勇氣跟兒子一路追了上去，為了自保所以全程錄影，直到華平派出所，龔女才剛走進去就被裡頭的員警轟了出來，表示派出所內不得錄影，龔女表示兒子是在站派出所外錄影，沒想這個時候疑似派出所副所長也來到門口，副所長口氣不佳，強烈要求「派出所外不得錄影」，讓龔女質疑為何派出所外不得錄影？

▲「性騷被害人」龔姓女子在駐地外頭錄影自保，被警方制止 。（圖／當事人提供）

▲「性騷被害人」龔姓女子在駐地外頭錄影自保，被警方制止 。（圖／當事人提供）

龔女隔天發現這名性騷對象在抖音發布影片，而這段影片是他進到另一間派出所拍攝，錄下整個報案過程，這也讓龔女質疑警方對於「駐地內不得錄影」的規定，是不是有雙標？還是警方也根本搞不清楚，根本就沒有明確的法規來規範民眾不得在派出所外頭錄影？

對此，台南第四分局出面說明：「機關為了維護機關安全，同時也為了維護常有相關的案件人，所以為了維護機關內安全以及管理，所以得以限制對於機關內部的攝影，同時從外對內拍攝也是不宜的，而且勸說不停還可以依照妨害公務罪來送辦」。不過這樣的說明讓龔女非常不解，認為警方根本就在模糊焦點，因為她一直是在「門口」拍攝。

龔姓女子強調：「制止我時，我要求提出法源依據，警察能夠提出的話，我一定停止錄影，但是他們提不出來。我在地檢署與加害人面對面還被加害人錄影，身心已經嚴重受創，警察機關竟然成為性犯罪的幫兇，對被害人做出第三度的嚴重傷害。」同時她認為身為一個性騷被害人，「到底現在還有什麼方法可以保護自己，是不是連公務機關都可以是傷害性騷擾被害人的存在⋯⋯我害怕走出家門，在不知情的情況下又被哪個監視器拍到，然後被散播，我的內心是恐懼害怕，恐慌到覺得吸不到空氣。在沒有告知，也沒有心理準備的情況下被揭露，我無法承受。」

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