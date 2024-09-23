4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂　母慟：連擲10多杯允筊

▲台南4個月大嬰兒疑因保母不當照顧陷入瀕臨腦死，家屬忍痛拔管，家屬在保母門口進行招魂儀式。（圖／家屬提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南發生疑保母照顧不當，讓4個月大陳姓男嬰瀕臨腦死困境，家長忍痛拔管，22日偕法師前往保母家欲招魂被拒，說魂不在保母家，家屬只好在保母家門口進行招魂儀式，男嬰母親表示，在門口招魂，原本要連允3筊，但她連續搏了10幾個聖杯，真的不要鐵齒吧！

男嬰母親表示，弟弟走了後，家屬辦理相關後事事宜，22日家屬雖有先事先聯絡要去保母家招魂，但被保母拒絕，保母說孩子是在醫院走的，所以要招魂應該要去醫院招魂，魂不在保母家；但男嬰母親認為，第一時間趕到保母家接小孩時，就感覺小孩子已失去生命跡象，是送到醫院急救後才恢復生命跡象，最後因瀕臨腦死，為不忍孩子續痛苦，才聽從醫師建議忍痛拔管，且家中的神明指示要到保母家招魂，現在已進入司法程序，目前只有等檢察官的解剖相驗報告出來，才能進一步處理。

男嬰母親臉書po文向保母男嗆說：「誰說魂不在你那的，我連續搏了10幾個聖杯，真的不要鐵齒吧」，「寶貝有什麼冤屈就找法醫找檢察官，請他們還給祢一個公道，寶貝準備好了就回來！爸爸媽媽都會在」。

據了解，陳姓夫妻育有兩子，大兒子約2歲大，弟弟今年5月才出生，因2人都有工作，在8月5日將當時2個月大的寶寶交給曾照顧過他哥哥的孩子之楊姓保母照顧，未料僅僅只是過了1個月就發生悲劇。

9月4日下午陳母準備要去接寶寶時，突然被保母通知，寶寶被痰噎著喘不過氣，保母開視訊給陳母看，看到寶寶趴在地墊上一動也不動，陳母問為什麼要讓寶寶趴著？保母說她在拍痰，但寶寶的氣好像喘不上來，問陳母要來載寶寶嗎？還是要叫救護車？陳母當下請保母馬上叫救護車！但保母卻表示請陳母送醫會比叫救護車還要快到，而保母說她的手機是3G沒辦法撥電話，請陳母自己聯絡救護車，陳母馬上趕去現場，一邊聯絡救護車，等到場接到寶寶時，寶寶眼睛上吊，全身軟趴，呈現失溫狀態了。送到醫院時，寶寶已無呼吸心跳，在手術室急救開刀後，寶寶恢復心跳，但回加護病房時又無心跳，又急救了一次…。醫生告訴家屬，寶寶現在呼吸需靠插管支持及升壓藥物幫忙，瞳孔反射消失，現在是瀕臨腦死的狀態，醫生的話讓家屬心碎。

家屬認為保母不當照顧嬰兒，沒有在第一時間叫救護車將孩子送醫搶救，而延誤病情，造成孩子難以回復的嚴重後果，事後向新營分局案提告，控告保母重傷害及妨害兒童身心發展等罪嫌，討一個公道。

社會局表示，該名幼童自8月5日起委託居家托育人員照顧，9月4日托育人員發現幼童身體不適，通知家屬自行送醫急救治療。經查該幼童戶籍地及居住地皆在外縣市，於事發日前曾轉換家屬及保母等多名照顧者，相關案情尚待進一步釐清，目前全案已進入司法調查程序，社會局也全力配合檢警進行調查。

社會局另查該名托育人員現為台南市登記托育人員，除照顧本案幼童外尚有另外1名幼童，案發後社會局已即刻發函要求該托育人員暫停新收托，原收托另名幼兒已由社會局協助轉托。後續將持續追蹤該案司法進度，如經調查確定該托育人員有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第97條裁處其最高60萬元罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書，以確保托育安全與權益。