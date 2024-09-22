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台南市補習教育事業協會　舉辦補教優良教師頒獎暨育苗專案表揚

▲台南市補習教育事業協會，22日中午於安平區東東宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚大會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市補習教育事業協會，22日中午於安平區東東宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚大會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市補習教育事業協會，22日中午於安平區東東宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚大會，經過「初審、複審、決審」的評選過程最後選出20位獲獎教師。

▲台南市補習教育事業協會，22日中午於安平區東東宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚大會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

理事長黃譯鋒表示，今年在台南市教育局、社會局及中華民國補習教育全國總會指導下，育苗專案共有「102間」補習班共襄善舉，提供「1428個」助學名額，其中學費全免有701名、半價優惠有727名，總價值估計超過4千萬元。

▲台南市補習教育事業協會，22日中午於安平區東東宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚大會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

20位獲獎優教師包括「教學組」／柏林：柯佳吟老師、三元：林惠英老師、佑群：李佳菁老師、橋森：黃楹熹老師、屹呈：吳思嫺老師、安德森：葉家鳳老師、學揚：陳玫慧老師、寶安：陳美雅老師、見橋：葉芳青老師、英瀚：林巧玲老師、子曰課照：林淑卿老師、志光：林文騰老師、英瀚文元：徐幸娟老師、學群：何芊儀老師。優良教師「行政組」／一德興:呂嘉元老師、柏林：蘇杏芳老師、安德森：王慧婷老師、南育達：潘俊宇老師、屹呈：許尚縈老師、子曰：劉文芳老師。

黃譯鋒理事長會除向所有熱心參與專案的補教業者致意外，更感謝大家在經營如此辛苦的階段會願意一同參與計畫，即使面臨虧損風險也要回饋社會的這份決心，持續在教育領域盡一份心力，其實協會一直有在幫忙補教業者針對「經營規劃的策略，班務課程的安排」來加強「思考、溝通、調整」。

▲台南市補習教育事業協會，22日中午於安平區東東宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚大會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「育苗專案」從2022年開始就已經放寬申請門檻、普及助學區域、強化訊息傳遞，除原符合條件的弱勢家庭外增設「家庭遭遇緊急危難或突發事故，經國小、國中、高中學校輔導室或班導師引薦」填妥資料由協會安排面談與評估，符合資格就會去安排適合的補習班就讀~相關資訊可進入【台南市補習教育事業協會】官方網站或電洽協會專線(06)223-0690申請。

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