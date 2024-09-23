詐團誆被害人拿房產貸二胎得手逾2億　大安區包租公痛失8千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局打詐中心「情資研析小組」分析近期假投資詐騙案數據，發現新北有一李姓女代書（44歲、經查有詐欺前科）夥同靈骨塔、假投資詐騙集團，以投資金額無法出金為由，以話術誆騙有房地產權的被害人拿房產抵押給俗稱二胎的民間房地產融資業者，貸取高利二胎房貸後，代書和詐團業務、金主等涉案人朋分高額手續費、代書費、仲介費和利息費用，被害人貸二胎後錢繼續交給詐團，不僅一毛都拿不回來，連房產都遭二胎金主設定。警方調查被害人高達18人，處分房產金額高達新台幣2億元，北市一名梁姓地主遭此手法詐騙，名下5間大安區房產遭二胎業者處分，損失逾8千萬元。

▲刑事局破獲詐團結合土地代書誘騙民眾借二胎剝皮案件 ，警方逮捕李姓女代書。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





刑事局偵七大隊會同新北市海山分局共組專案小組，報請台北地檢署寒股檢察官指揮，專案小組在今年8月13日拘提李姓代書及郭姓、田姓業務及顏姓、毛姓放貸金主共5人到案，現場查扣現金300萬元、手機9支、借款資料9份、銀行存摺4本、金主名冊、地政士事務所電腦電磁紀錄等證物。

警方調查，發現郭姓、田姓業務以慫恿誤陷假投資、靈骨塔詐騙的民眾，以不能出金拿回獲利為由，要求被害人以名下房地產質借二胎後付款始能贖回獲利，但民眾拿房地產質借二胎後，卻無法拿回獲利，連二胎借來的貸款也被詐團騙走。

專案小組研判，詐團與代書、金主及業務間有一定的拆帳比例朋分被害人贓款，警詢後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。負責以話術慫恿被害人借二胎投資的郭男、田男裁定20萬元交保候傳；目前案件正溯源偵辦中。





刑事局藉此案例呼籲，投資要慎選合法立案管道，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹而點選來路不明網站進行投資，所有未經政府主管機關核准之網站或APP，且資金往來進入私人帳戶、甚至是理專到府收款均是詐騙，民眾若遭遇詐騙可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

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