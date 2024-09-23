離譜三寶！台74「倒車逆向行駛」超恐怖　警：最高罰3萬6

記者白珈陽／台中報導

今天（23日）網路流傳一段誇張畫面，1輛紅色轎車因不明原因，竟在74快速道路太平往潭子方向「倒車」逆向行駛，當時車流量大，不少車輛從旁呼嘯而過，畫面相當驚險，轄區太平警分局正擴大調閱相關監視器，要追查車主到案。警方說，該名車主涉犯道交條例規定，最高可處3萬6000元罰鍰。

▲紅色轎車不明原因在74快速道路太平往潭子方向「倒車」逆向行駛。（圖／民眾提供）



畫面內容顯示，該輛紅色轎車在快速道路內線車道，打著雨刷緩緩倒車逆向行駛，當時疑似正處交通巔峰時段，車流量大，有幾輛車欲從中線切內線超車，卻驚見紅色轎車在「巴庫」、差點撞上，整段影片約25秒，25秒內紅車約倒退了數十公尺。

台中市太平警分局指出，今天接獲民眾報案，經分析影片，案發地點為台74線快速道路25公里處（太平往潭子方向），目前已擴大調閱監視器，待查明違規車輛，將通知車主到案說明。

警方指出，該車違規部分，將依道交條例第43條第1項第6款「在快速道路倒車行駛」製單舉發，最高可處3萬6000元罰鍰。

警方呼籲，民眾開車行駛快速道路如遇有行車狀況或臨時事故，應保持冷靜，並於後方適當位置放置車輛故障牌警示後，撥打110請求警方協助交通疏導，以確保交通安全。