獨／「牛糞博士」挨告！2次發文指前里長佔地為王　出庭辯無罪

▲「牛糞博士」朱政騏挨告妨害名譽赴士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導



「牛糞博士」朱政騏以社群媒體臉書2度發文稱，北市大同區隆和里楊姓前里長被檢舉，直接找王世堅施壓，大同分局曲解法令予免罰，以紅錐在道路拐角處圈地佔位停車場，指對方「佔地為王、魚肉鄉民」等訊息，楊男看到後報警提告，朱被依法起訴。士院今（23）日開庭，朱與其里長妻子聯袂出庭。

46歲朱政麒去年6月13日於臉書PO文稱，前里長楊宗憲被檢舉，直接找王世堅施壓，大同分局曲解法令准予免罰，繼續用紅錐在道路轉彎處圈地佔停車位；同年7月6日再發文指「隆和里前里長楊OO，2023/7/5下午在延平北路3段61巷側面牆上掛了白布條，說現任里長檢舉他違規停車，諷刺的是，布條下牆上清楚貼著『此處為私人土地，請勿隨意停車』還擺了6個工程紅錐佔用車位，這種佔地為王，魚肉鄉民的行為....」等不實訊息。

然而，楊姓前里長不滿朱散佈不實消息報警提告。王世堅服務處主任作證說，楊男從未針對其所有私有土地找王世堅議員向大同分局施壓或關說，自己從未跟朱政麒談論過此事，檢警認朱發文與事實不符，依妨害名譽罪起訴。

今法院開庭，朱做無罪答辯說「事實明顯錯誤」，其妻沈春華（為現任大同區隆和里長）則默默坐在旁聽席聽，由於楊姓告訴人今尚未到庭，法官諭知全案候核辦。

庭後，朱政麒受訪解釋，楊男用紅錐佔用車位違規停車，且該處並不是對方的土地，他於文內也沒指名道姓，只是指出「前里長去找某某人施壓」所以根本浪費司法資源，自己也有意調解，但對方沒有出席，一切就等下次開庭狀。