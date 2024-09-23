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社會 社會焦點 保障人權

賓士包手男「砸館長健身房」！揮棒揮到摔一跤　砸店衝撞畫面曝光

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

館長「陳之漢」經營的健身房「成吉思汗」23日上午遭人砸店！一名包手男手持木棍先下車砸玻璃，接著又開賓士倒車衝撞店面，男子砸店時，疑似用力過猛自摔在地，他犯後開車落跑，但仍遭警方圍捕到案，稍早衝撞畫面曝光。

透過監視器畫面可發現，43歲陳男先緩慢倒車至成吉思汗林口店前，接著手持木棍迅速下車，朝店門口就是一頓狂砸，過程中疑似用力過猛，手上的木棍被砸斷，陳男也因此往前側摔在地，只見他趕緊爬起身， 拿著斷裂的棍子再補兩下，隨後故作瀟灑地將木棍甩地丟棄。

▲賓士包手男砸成吉思汗林口店，現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲賓士包手男砸成吉思汗林口店，現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

陳男接著大步上車，用不快的速度倒車衝撞店面兩下，再猛踩油門落跑。警方獲報後，循線掌握陳男行蹤，並通知警力展開圍捕，於23日上午11時許將人攔截、逮捕歸案。

陳男見到媒體在派出所前守候，他臉色鎮定表示，「我來給我自己討公道的」。據了解，陳男從事室內裝潢工作，他供稱，館長在直播時公布他個資，還嗆要讓他接不到工作，他今年4月間曾對館長提告妨害名譽，因新仇舊恨交織，今天上午10時許，才會持球棒及開車衝撞健身房大門，警方將依毀損罪將他函送偵辦。

▲賓士包手男砸成吉思汗林口店，現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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