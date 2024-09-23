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赴美住進雇主家「裸體被偷拍看光」　25歲保母獲賠近9千萬

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女子發現雇主進入她的房間調整煙霧偵測器位置，一檢查驚覺被偷拍。（示意圖／記者周亭瑋攝，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞一名25歲女子前往美國當保母，替雇主照顧4名孩子，住在對方提供的房間，沒想到卻發現雇主在她的臥室裝設隱藏攝影機，錄下數百段她的裸體、更衣畫面，對方甚至在東窗事發之後企圖強行打開她的房門。針對此案，美國曼哈頓陪審團最新裁定，受害女子獲賠278萬美元（約新台幣8900萬元）。

紐約郵報等報導，整起事件發生在2021年，25歲女子安德拉德（Kelly Andrade）接受數百小時的培訓課程後前往美國，替擁有3間LaRosa Grill連鎖雞肉餐館的35歲老闆艾斯波西托（Michael Esposito）照顧小孩。安德拉德住進艾斯波西托夫妻檔替她準備的房間，但她也發現，老闆一直進入她的房間，把天花板上的煙霧偵測器重新調整位置。

 這份工作開始約莫3周，安德拉德決定檢查煙霧偵測器，發現被裝設攝影機，且裡面的記憶卡儲存數百個影像，鏡頭拍攝到的女子就是她本人，包括穿衣、脫衣、甚至裸體的畫面。不只如此，當她找到攝影機後，老闆在短短數分鐘之內就到家，反覆敲她的房門企圖進入，她當場嚇壞從窗戶跳下逃跑，並報警處理，把記憶卡交給警方。

到了2021年3月，艾斯波西托因涉嫌非法監視被捕，這是可判刑4年的重罪，他後來進行2階段認罪，且在完成1年諮詢之後，被允許撤回重罪認罪，改為非法監視未遂的輕罪，緩刑2年。

在本月為期4天的民事審判期間，安德拉德出庭作證，最終陪審團裁定，艾斯波西托與他的妻子要賠償78萬美元精神損害賠償金，艾斯波西托個人的懲罰性賠償金為200萬美元，安德拉德總計獲賠278萬美元。

安德拉德如今已與新婚2年的丈夫住在美國紐澤西州，她強調，接受出庭審理並非易事，會勾起當初那段試圖遺忘的記憶，如今發聲是為了鼓勵其他人不要保持沉默，別害怕舉報侵犯者。

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