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尾隨正妹回家脫光想硬上！淫男聽她喊這句秒停手　再賠65萬換免囚

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲嘉義陳姓男學生尾隨正妹闖入住處意圖性侵未遂，二審共賠65萬換緩刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名陳姓男學生在早餐店偶然看到陌生正妹小依(化名)，竟起色心尾隨她回家，強壓她趴跪在床，脫光她下半身想硬上，卻在聽小依喊「我有男朋友」後突然良心發現，選擇罷手。全案經嘉義地院審理，依陳男犯侵入住宅強制性交未遂罪，處4年徒刑。陳男上訴並賠償小依共65萬，台南高分院改處他2年徒刑並緩刑5年，可上訴。

判決指出，陳男偶然在早餐店碰到正妹小依，兩人雖素不相識，但陳男見她青春貌美，竟於下午3點多尾隨她回到租屋套房，趁房門未關閉之際闖入房間，將小依強行壓制在床撫摸胸部和下體，又脫去她內衣和外、內褲後，強舔她耳朵和胸部並意圖侵犯。經小依奮力用腳踢踹陳男並大聲喝斥，陳男仍想強吻嘴唇，直到小依再度推開陳男並大喊「我有男朋友、男友馬上會回來」，陳男才罷手，經小依安撫，陳男留在現場等候小依男友及員警到場處理。

不過偵訊時陳男辯稱是小依要他「跟我來」，過程小依沒拒絕，後來她表示不願意他就罷手。陳男律師則在審理時表示，陳男當時自己的褲子都還沒脫，可見沒有強制性交犯意。

法官認為，陳男強壓小依，強行讓她趴跪在床墊上，又脫掉她的內衣、外褲和內褲，還意圖親吻她下體遭踹，可見有強制性交犯意，然而小依表示有男友，對陳男並無嚇阻實效，可見陳男出於自願中止犯罪行為，可依法減刑，依犯侵入住宅強制性交未遂罪，處陳4年徒刑。

檢方和陳男都上訴。法官認為陳男無前科，犯罪時年紀尚輕還是學生，審酌小依也證稱，案發時她喊「我有男朋友」，陳男就馬上站起來背對她，要她把褲子穿好，小依為拖延時間，佯裝鎮定詢問他為何這樣做，陳男表示「不知道，闖進來就感到後悔」，小依又問陳男為何停手，陳男表示「因為如果是我女朋友發生這種事情，我會很難過」，而後也留在原處等員警到場處理。

法官認為，陳男雖一度做出不實供述，對小依造成二度傷害，但他除在原審賠償小依35萬外，上訴後又賠了30萬，有積極彌補過錯並取得被害人原諒，改處陳2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應完成心理輔導或其他適當之處遇措施。可上訴。

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