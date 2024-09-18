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4月大嬰噎到瀕臨腦死！保母瞎扯「3G手機無法撥電話」要家長送醫

▲台南發生一起疑保母未在第一時間叫救護車送醫，讓4個月大嬰兒面臨腦死困境糾紛案，家長提告討公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南發生一起疑保母未在第一時間叫救護車送醫，造成4月大嬰兒面臨腦死困境糾紛案，家長提告討公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名4個月大嬰兒的家長指控，楊姓保母眼見男嬰被痰噎到喘不過氣，竟沒有在第一時間叫救護車送醫急救，反而打電話要家長自行送醫，導致男嬰延誤送醫，到院已失去生命跡象，經醫院急救雖恢復心跳，但目前面臨腦死困境，令家長難以接受，目前已前往新營分局提告，要幫寶貝兒子討一個公道。

▲台南發生一起疑保母未在第一時間叫救護車送醫，讓4個月大嬰兒面臨腦死困境糾紛案，家長提告討公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳姓男嬰父親表示，孩子這個月剛滿4個月，當他誕生到這個世界上並且成為家族一份子，家人們非常的開心，非常疼愛他！因夫妻2人工作關係，不得已開始尋找保母，之前看到新聞上許多保母疏忽照顧寶寶，導致寶寶受傷等等的相關案件，讓他們再三猶豫…，最後他們決定在8月5日將兩個月大的寶寶，給曾照顧過他哥哥孩子的保母照顧，未料僅僅只是過了1個月，就發生此件讓他們夫妻十分悲痛的事。

陳父指控，9月4日下午妻子準備要去接寶寶時，突然被保母通知，寶寶被痰噎到喘不過氣，保母開視訊給妻子看，看到寶寶趴在地墊上一動也不動，妻子問為什麼要讓寶寶趴著？保母說她在拍痰，但寶寶的氣好像喘不上來，問妻子要來載寶寶嗎？還是要叫救護車？妻子當下請保母馬上叫救護車！但保母卻表示請妻子送醫會比叫救護車還要快到，而保母說她的手機是3G沒辦法撥電話，請妻子自己聯絡救護車，妻子馬上趕去現場，一邊聯絡救護車，等到場接到寶寶時，寶寶眼睛上吊，全身軟趴，呈現失溫狀態了。送到醫院時，寶寶已無呼吸心跳，家屬需簽病危通知，在手術室急救開刀後，寶寶恢復心跳，但回加護病房時又無心跳，又急救了一次。

▲台南發生一起疑保母未在第一時間叫救護車送醫，讓4個月大嬰兒面臨腦死困境糾紛案，家長提告討公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳父說，醫生告訴家長，寶寶現在呼吸需靠插管支持及升壓藥物幫忙，瞳孔反射消失，是瀕臨腦死的狀態，醫生的話讓他們心都碎了。寶寶住院期間，他們夫妻飽受煎熬，質問保母為何沒有在第一時間叫救護車將孩子送醫搶救，而延誤病情，造成孩子難以回復的嚴重後果，還以「3G手機沒辦法撥電話叫救護車」這種離譜的藉口，他們已向新營分局案提告，控告保母重傷害及妨害兒童身心發展等罪嫌，討一個公道。

▲台南發生一起疑保母未在第一時間叫救護車送醫，讓4個月大嬰兒面臨腦死困境糾紛案，家長提告討公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警新營分局證實，家長已於9月7日向警方提出重傷害、妨害兒童身心發展等罪嫌告訴，警方依法受理，並通報台南市社會局查處。目前本案已報請檢察官指揮偵辦，深入釐清案情依法調查偵辦中。

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