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客機遇79公里強陣風「空中瘋狂搖晃」　乘客怕墜機慘叫畫面曝

▲▼ 拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞航空(Avianca Airlines)一架航班飛往巴蘭幾亞市(Barranquilla)時，空中突然遇到熱帶氣旋，由於飛機被高達79公里強陣風吹得不斷搖晃，嚇得機上乘客以為會墜機，只能緊緊抓住座位，四處充滿尖叫聲，還有人開始祈禱。

事件16日下午發生在哥倫比亞航空8586航班，該班機從哥倫比亞麥德林市(Medellin)出發，預計前往巴蘭幾亞市，途中飛機受到強風影響，機身不斷瘋狂搖晃，恐怖過程被機上乘客拍下。

從網路影片中可看到，由於飛機劇烈晃動，所有乘客都受到驚嚇，一名空姐只能透過機上廣播，試圖幫忙安撫乘客。女子埃布拉特(Zule Ebratt)表示，這是她人生中搭機遇過最恐怖的經驗。

埃布拉特表示，當飛機快要抵達巴蘭幾亞市時突然遇到亂流，「我們真的以為要墜機了，飛機上有孩童絕望地在哭泣，婦女們也在哭，有很多人開始禱告，因為我們相信飛機真的會墜落」。

飛機劇烈搖晃情況約持續7分鐘後，機長廣播表示，由於天氣狀況導致飛機無法降落，他只能選擇將飛機開回頭，前往附近的卡塔赫納市(Cartagena)機場，幾小時後才順利返回巴蘭幾亞市並且降落。

當地媒體報導，哥倫比亞近來受到熱帶氣旋影響，多個地區遭到暴風嚴重破壞，強風將樹木連根拔起，導致房屋受損，還有部分城市因此電力中斷，當局目前正在積極救災並且評估相關災害。

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