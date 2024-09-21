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社會 社會焦點 保障人權

小琉球學浮潛…她和教練民宿激戰「床上摸胸聊心事」　元配提告

▲小琉球,屏東縣琉球嶼,屏東縣琉球鄉,美人洞,花瓶岩,戲水,玩水,浮潛,潛點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲女子到小琉球學浮潛，卻和已婚教練發展戀情，挨告要賠30萬。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者郭玗潔／屏東報導

女子小佳(化名)到小琉球學浮潛，和已婚教練加Line後卻發展戀情，後續小佳又連3個月回到小琉球旅行，兩人除了酒後在民宿床上摸胸聊心事外，教練更在潛水店附近訂民宿，在房內和小佳激戰2次，被正宮發現後，怒將小佳告上法院求償百萬。屏東地院審理，法官認為小佳侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

正宮主張，小佳來小琉球學習浮潛，因而認識擔任浮潛教練的丈夫，小佳明知道丈夫已婚，卻在2023年7月6日晚間，和丈夫在民宿房間內有親密接觸，並在同年8月16日清晨6時、9月25日晚上9至10時許，和丈夫各發生1次性行為，導致她得知後身心受創，提告對小佳求償100萬。

全案審理時，小佳辯稱不知道人夫已婚，7月6日那天是人夫騎機車載著她的女性友人，大家一起回到民宿後，教練主動撫摸她的胸部等部位，當時她已喝醉不勝酒力，處於被動的狀態，並沒有侵害配偶權，後來也沒有和人夫發生過性關係，就算有，「配偶權」也不是憲法或法律上的權利，正宮求償於法無據。

人夫則出庭作證說，他和小佳認識時就互加社群軟體及Line，他的IG上有放妻子和小孩的合照，小佳早在2023年3月第一次上課時就知道他已婚，也曾在他們全家合照下留言「對老婆深情的」等語，他並未刻意隱瞞自己已婚的事實。

人夫證稱，7月6日回民宿後，他和小佳在床上聊心事，邊聊他邊摸小佳的手，一路往上摸到胸部，小佳並未拒絕。之後兩人繼續曖昧，他也趁小佳8、9月來旅遊時，在工作的潛水店附近額外訂一間民宿房間，兩人就在房內發生關係。

法官檢視相關證據，發現小佳得知姦情曝光後，曾傳訊向正宮道歉，可見已知人夫已婚身分，且小佳既然在7月6日喝完酒能自己騎機車回民宿，判斷能力應依然清晰，小佳也自承從那天起就和人夫發展成男女朋友關係，可見她當時並非僅處於被動狀態，後續又和人夫發生2次性關係，判她侵害配偶權要賠30萬。可上訴。

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