日輪島暴雨「4住家」被沖走4人失蹤！　地震災民崩潰：又是我們

記者王佩翊／編譯

日本九州地區降下破紀錄豪雨，其中年初因能登半島地震災情慘重的輪島市也因大雨出現土石流、土石坍方、淹水等災情。有4棟沿著河川建成的住宅被大雨沖走，導致包含1名國中女學生在內的4人失蹤。目前石川縣災情累計1死10失蹤。而地震臨時收容所也因大雨淹水，讓災民也無奈表示，「為何又是我們。」

根據《朝日電視台》報導，石川縣輪島市久手川町的塚田川氾濫，導致沿岸4棟建築被沖走，當時在屋內的4人目前失聯，警消仍在全力搜索中。據悉，失蹤者中有1人為就讀於國中三年級的少女。

根據統計，石川縣的大雨已經造成至少1人死亡、10人失蹤。而市立輪島醫院更因大雨停水。珠州市與能登町最少6個村落對外道路中斷，淪為孤島。

年初因能登半島地震重創的輪島市在這次豪雨中再度面臨慘痛災情。當時因為地震造成輪島市內國道249號的中屋隧道水泥塊崩塌，然而21日卻有5名正在進行隧道修復作業的工人因土石坍方失蹤受困，目前仍在搜索中。

當時隧道內還有其他居民與工人，共計27人，不過27人皆已平安獲救。

泥流同時也淹沒能登地震災民的臨時收容所，輪島市與珠州市就至少有8個臨時收容住宅淹水，讓再度無家可歸的災民無奈不已。災民更表示，「為何又是能登（遇到災情）。」

颱風葡萄桑已經轉為溫帶低氣壓，一路從日本海往日本東邊移動，預計22日仍會為東北至九州地區帶來豪大雨。