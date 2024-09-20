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快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

▲台南市教育局為推動國家防災日學校地震避難疏散演練，13日上午在新化區正新國小國舉辦2024年度國家防災日校園災害防救示範演練觀摩會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲明天是國家防災日，今上午全台將發布地震測試警報。圖為台南市13日舉辦國家防災日學校地震避難疏散演練。（圖／記者林東良翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

配合國家防災日演練，中央氣象署今（20日）上午9時21分發布全國性地震速報測試訊息，模擬「9月20日9時21分，在嘉義縣竹崎鄉發生規模7.3的地震，最大震度達7級」；上午10時、10時10分針對沿海鄉鎮市區發布海嘯警報測試訊息，模擬於同日9時50分，在西南部海域發生規模7.5的地震，進而引發海嘯。

每年9月21日為「國家防災日」，氣象署指出，今年演練主題為「回顧重大災害，邁向韌性未來」，適逢921震災25周年暨莫拉克風災15周年之際，這些災害雖然曾經對台灣造成深遠影響，但也促進取得防災科技與實務重大進步。

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▲▼配合921國家防災日，氣象署模擬發布地震、海嘯演練訊息。（圖／氣象署提供）

▲配合921國家防災日，氣象署模擬發布地震、海嘯演練訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，此次演練旨在協助民眾提升臨災的應變能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，同時鼓勵全民參與防災工作，進一步提升國家整體防災韌性。

此次演練的模擬情境，包含地震情境設定於9月20日9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級，震源深度為7.9公里；海嘯情境設定於同日9時50分，在台灣西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。

氣象署表示，演練時，將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS），將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，以確保大眾熟悉告警訊息及後續避難演練。

氣象署強調，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，希望透過歷次演練，讓全體國民更加深入地了解防災準備的重要性，並進一步提升應對災害的整體能力。

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