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921強震滿25周年「花蓮連2震」　氣象署：屬0403餘震

快訊／18:51花蓮秀林規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

▲18:51花蓮秀林規模5.3地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)是921地震25周年，晚間6時51分發生規模5.3地震，且短短2分鐘內連兩震，震央位花蓮縣秀林鄉，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今起花蓮地震為0403餘震，由於近日降雨不斷，前往山區要小心坍方落石，根據921地震經驗，推估今年10月初前仍會有0403餘震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，台灣1年大概有接近3萬6千起到4萬起地震，大大小小地震都會發生，今天晚間花蓮發生規模5.3地震，位置和發生時間都跟0403餘震序列有關，認定今起地震屬於0403餘震序列。

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吳健富指出，根據921地震經驗，餘震會持續3到6個月，今天花蓮餘震仍在時間序列裡面，目前0403花蓮餘震已經接近1700多個，但餘震發生頻率和時間都有拉長，規模也慢慢變小，但三不五時仍會比較大餘震，像今天的芮氏規模5.3地震，提醒民眾餘震仍在持續當中，這兩天台灣天候狀況降雨較多，山區土石含水量較飽和，加上地震，前往山區活動要注意坍方或落石。

吳健富表示，台灣地震活躍，今天剛好是921地震滿25周年，不過今天單純就是0403餘震，根據經驗值推估，今年10月初前仍會有餘震，提醒民眾留意，氣象署也會持續觀察能量是否釋放差不多了。

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