森林療癒婚禮訴求超環保　場佈採用永續材料與國產材

▲▼林業及自然保育署嘉義分署推出森林療癒婚禮。 婚禮結合森林療癒的概念，場地布置採用了永續材料與國產材，充分展現了環保理念。 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署嘉義分署22日在阿里山國家森林遊樂區內的秘境—阿里山植物園，隆重推出別具一格的森林療癒婚禮。新人林家民先生是林業保育署首批認證的森林療癒師，與新娘張宴菱選擇在自然景色絕美的阿里山舉辦高山婚禮。整場婚禮結合森林療癒的概念，場地布置採用了永續材料與國產材，充分展現了環保理念。

新人在靜謐廣闊的大自然懷抱中交換誓言，以綠意盎然的森林為背景，親友們紛紛送上最真摯的祝福，並由讓大自然的美景見證他們的愛情故事。

每一位女孩都夢想在一生中最美好的時刻，舉辦一場獨一無二的婚禮，一場以大自然與森林為見證者，能夠觸動心靈、永生難忘的結婚儀式。如今這樣的夢想不再只是憧憬，森林系婚禮在阿里山即將實現。本次婚禮就是在林業保育署嘉義分署規劃的阿里山植物園婚禮專區舉辦，新人在紫藤花架下進行證婚儀式，空氣中瀰漫著幸福的氛圍與親友最誠摯的祝福，當兩人交換誓言及信物時，現場響起熱烈的掌聲與歡呼；這一場包場阿里山享受專屬的浪漫氛圍，帶來前所未有的夢幻體驗，實現新人心中最接近自然的婚禮願景。

▲ 林業及自然保育署嘉義分署籌辦婚禮，以森林療癒的概念，場地布置採用了永續材料與國產材，充分展現了環保理念。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

本次婚禮策劃除了推廣森林療癒理念與生活儀式緊密結合，更進一步將療癒理念實踐於日常生活。透過婚禮傳達森林經營的重要性、國產材的價值，以及森林對於身心健康的深遠影響，真正呈現森林療癒的核心精神。

嘉義分署表示，阿里山植物園已成為森林療癒、婚紗拍攝和婚禮舉辦的首選場域，分署也已規劃場域租借服務，場域管理與收費要點公告在嘉義分署網站，未來更將持續推出系列入園優惠等措施，希望提升森林的價值與對民眾生活的連結，持續吸引更多新人與遊客踏足這片自然寶地，體驗大自然的療癒力量，並留下永恆回憶。

▲林業保育署嘉義分署張岱分署長也在國產材簽到板上留下祝福。（圖／林業保育署嘉義分署提供）