千年神木見證！全台最浪漫阿里山森林婚禮　「限量開放15對新人」

▲阿里山巨木群下拍婚紗，超唯美浪漫。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

全台最浪漫森林婚禮！2019阿里山神木下婚禮將在10月19、20日在阿里山香林神木平台盛大舉行，即日起開放限量15對海內外新人報名參加。觀光局阿里山國家風景區管理處指出，今年除婚禮外，也將搭配辦理婚紗攝錄影比賽、尋找一代木老照片徵集、特色店家浪漫氛圍體驗環境營造、推廣鄒族婚禮體驗等系列活動。

阿管處舉辦的「阿里山神木下婚禮」已邁入第13年，累計兩百餘對海內外新人在神木下見證愛情並共誓攜手相伴一生。阿管處指出，今年的活動除在阿里山香林神木下舉辦浪漫的婚禮外，更有一系列的活動，更有獨具原民特色的鄒族傳統婚禮體驗。

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▲阿里山神木下婚禮，今年限開放15對新人報名。（圖／觀光局提供）

今年的阿里山神木下婚禮將在10月19、20日在阿里山香林神木平台舉行，7日下午2時開放報名，限量開放15對新人，報名截止日期至9月15日止。報名網站：https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3742。

另為打造阿里山浪漫品牌，除辦理神木下婚禮主活動外，今年特別推行愛情長長9999等方案，除讓新人們參加神木下婚禮外，也能體驗一系列浪漫遊程，如手作團茶、共食創作的情人套餐、手作甜點DIY、鳥籠下午茶體驗等，也有獨具原民特色的鄒族傳統婚禮體驗。