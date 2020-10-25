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千年神木見證愛情！15對新人齊聚　最浪漫阿里山2天1夜森林婚禮

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▲▼千年神木見證愛情！15對新人齊聚。（圖／觀光局提供）

▲千年神木見證愛情！15對新人在阿里山舉行證婚儀式，更進行阿里山森林系浪漫婚拍。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今（25）日在阿里山香林神木平台盛大舉行第14屆「阿里山神木下婚禮」，累計兩百餘對海內外新人在阿里山見證愛情。今年共有來自全台各地的15對新人，一起在神木下完成浪漫滿分的證婚儀式，更有阿里山管理處準備的2日難忘的深度遊程。

今年參與的15對新人來全台各地，包含1對異國婚（屏東排灣族女與捷克男）、2對銀婚（結縭38年、31年）、12對國內新人。

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▲▼千年神木見證愛情！15對新人齊聚。（圖／觀光局提供）

▲神木下的婚禮，今年有來自全台各地的15對新人參與。（圖／觀光局提供）

其中，排灣族女孩與捷克男孩有緣千里來相會，於工作時相識相戀，選擇於阿里山見證共度一生；同甘共苦結婚38年的銀婚夫妻終於有一場正式婚禮，與最愛爬山的先生在神木下結婚，別具意義；結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒女婿相約參與，兩代新人神木下幸福傳承。

另外，也有去年參加星光下婚禮，推薦姐姐、妹妹參加今年神木下婚禮，姐妹們都在阿里山的見證下幸福啟程；還有阿里山鄒族咖啡王子與太太咖啡香伴相持，更在香林神木下共同誓約。

▲▼千年神木見證愛情！15對新人齊聚。（圖／觀光局提供）

▲千年神木見證愛情！15對新人都與阿里山淵源深厚，並選擇在神木下完成浪漫滿分的證婚儀式。（圖／觀光局提供）

阿里山管理處表示，新人們都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、有熱愛阿里山大自然等，緣來都在阿里山開始，也在獨一無二的阿里山神木下完成浪漫滿分的證婚儀式，繼續彼此一生旅程。

阿里山管理處處長馬惠達表示，阿里山管理處為新人準備兩日難忘的深度遊程，第一日開始，一起幸福手作團茶，從中體會同心協力不分彼此的堅定情感；體驗原民特色的鄒族婚禮，並合作手洗愛玉、品嘗酸甜調和如同婚姻，一路留下特色婚拍紀念，未來可時時回憶；第二日於神木下婚禮，迎來新人一對對浪漫進場，接著證婚儀式約定相伴一生，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物；儀式後享用幸福午宴及進行阿里山森林系浪漫婚拍。

▲▼千年神木見證愛情！15對新人齊聚。（圖／觀光局提供）

▲▼千年神木見證愛情！15對新人齊聚。（圖／觀光局提供）

▲▼千年神木見證愛情！15對新人齊聚。（圖／觀光局提供）

除了參加神木下婚禮儀式與體驗遊程外，更準備了滿滿的新人好禮，來吉手作音樂盒、特色團茶、阿里山咖啡與甜在心紅茶，另有長期合作店家加碼的好禮（山木島、黑豆桑、火車餅…等）規劃豐富的結婚賀禮，更獻上更多來自阿里山的祝福。

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